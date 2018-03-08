Суворе 8 березня: у Києві сталась масштабна ДТП

У четвер, 8 березня, у Києві на бульварі Дружби Народів зіткнулось одразу сім автомобілів.

Про це повідомляють активісти в групі dtp.kiev.ua на Facebook.

Аварія сталася на бульварі Дружби Народів в напрямку моста Патона. Обійшлось без постраждалих. Схоже на те, що водії не дотримались дистанції між автотранспортом.

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За словами очевидців, аварія сталась через ожеледицю на дорозі. Водії очікують патрульних.

У Києві зіткнулось 7 машин