Суворе 8 березня: у Києві сталась масштабна ДТП
У четвер, 8 березня, у Києві на бульварі Дружби Народів зіткнулось одразу сім автомобілів.
Про це повідомляють активісти в групі dtp.kiev.ua на Facebook.
Аварія сталася на бульварі Дружби Народів в напрямку моста Патона. Обійшлось без постраждалих. Схоже на те, що водії не дотримались дистанції між автотранспортом.
Читайте також: В окупованому Донецьку трамвай зійшов з рейок і врізався в будинок: фото
За словами очевидців, аварія сталась через ожеледицю на дорозі. Водії очікують патрульних.
У Києві зіткнулось 7 машин
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі