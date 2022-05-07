Наслідки битви за столицю досі обмежують киян. Наразі не всі території є безпечними, тому усім варто подбати про власну безпеку.

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Заборона на відвідування лісів

Як повідомили як Київській міській державній адміністрації, відвідувати ліси та лісопаркові зони суворо забороняється. Це стосується і заїзду на території на будь-якому транспорті.

Окрім того, діє жорстка заборона на випалювання трави та розведення багать. Порушників притягатимуть до адміністративної відповідальності, штраф може сягати кількох десятків тисяч гривень. Громадян просять потурбуватися не лише про власну безпеку, а й про гаманці.

Наголошується, що ліси та парки були зонами активних бойових дій, на територіях можуть залишатися вибухонебезпечні предмети. Внаслідок цього на небезпеку наражаються не лише самі громадяни, а й вогнеборці, які приїдуть долати пожежу.

Наразі проводяться активні роботи, щоб знову зробити ліси та лісопаркові зони безпечними для громадян. Також ведеться превентивна діяльність, 11 підрозділів лісників готові виявляти пожежі та брати участь у їх ліквідації.

Війна Росії проти України: важливі новини

Повітряні сили України вражають своєю ефективністю. Впродовж доби вони збільшили втрати ворога на цілих 14 БПЛА "Орлан". З такими темпами ворогу незабаром просто нічим буде проводити повітряну розвідку.

У зоні ООС ворог зазнав чергових втрат. Російські окупанти йшли в атаку 8 разів та втратили багато своєї техніки. Наші герої повідомили про знищення 3 танків, 8 артилерійських систем, а також 7 броньованих машин.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, за яких умов можливе відновлення переговорного процесу з росіянами. Він наголосив, що розблокування переговорів можливе лише тоді, коли росіяни відведуть свої сили на позиції, які займали до 24 лютого. Втім, окупанти наразі не націлені на дипломатичний шлях та не збираються припиняти бойових дій.

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