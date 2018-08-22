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Суїцидальна гра для підлітків "Момо": в Україні з'явилася перша жертва

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Суїцидальна гра для підлітків "Момо"
Суїцидальна гра для підлітків "Момо" / techno.bigmir.net

У Кривому Розі 13-річна дівчинка Софія вистрибнула з вікна шостого поверху. Під час розслідування з'ясувалося, що в контактах її мобільного телефону було посилання на "Момо".

Про це повідомив сайт УНІАН.

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Як розповіли друзі дівчинки, Софія була підписана і на суїцидальні групи "Синій кит" та "Червона сова", однак вчинок своєї подружки підлітки більше пов'язують саме з "Момо", адже вона сильно цікавилася цією грою і навіть змогла з нею зв'язатися.

Дівчинка Софія, яка намагалася скоїти самогубство через гру
Дівчинка Софія, яка намагалася скоїти самогубство через гру "Момо"

Софія показувала друзям жахливе відео, яке їй нібито надіслала Момо. Пізніше стало відомо, що дівчинка розіслала своїм друзям повідомлення: "Прощайте, я сьогодні піду". Кілька друзів, отримавши дивне повідомлення, кинулися до її будинку, де побачили її сидячою на підвіконні. Перед тим, як стрибнути вниз, Соня для чогось затулила пальцями ніс, ніби збиралася пірнати.

Дівчинку доправили в дитячу лікарню. У перші дні медики не давали ніяких прогнозів.

Були спроби вийти з коми. Тому дівчинку ввели в штучний сон. Головне на сьогодні — це стан головного мозку та легенів
– розповіли лікарі.

Наразі стало відомо, що дівчинка вже вийшла з коми, але її стан залишається стабільно важким. У поліції повідомили про те, що було відкрито кримінальне провадження за статтею "Доведення до самогубства".

Теги: Новини України Кримінальні новини Новини Кривого Рогу Жертви Діти і неповнолітні Ігри
Джерело: 24 канал
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