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Суїцидальна гра "Момо" в Україні: жертвою став хлопець із Дніпропетровщини 18+

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Гра "Момо" підштовхнула до самогубства хлопця з Дніпропетровщини
Гра "Момо" підштовхнула до самогубства хлопця з Дніпропетровщини / Ілюстративне фото

У середу, 29 серпня, у Кам'янському на Дніпропетровщині хлопець наклав на себе руки через участь у суїцидальній грі МОМО. Так, на житловому масиві БАМ хлопець стрибнув з даху багатоповерхівки і впав на козирок парадного входу.

Про це повідомляє ресурс 5692.

Старший інспектор сектору моніторингу Кам'янського відділу поліції Олена Тимченко сповістила, що за цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство".

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Місцеві жителі припустили, що самогубця до такого вчинку підштовхнула гра "Момо", яка розлетілася цілим світом.

Наразі встановлюються всі можливі причини самогубства.

Момо гру самогубство жертви
Хлопець стрибнув з даху будинку через гру "Момо"

Гра Момо Україна суїцид жертви
Загиблий хлопець, який грав у "Момо"

Нагадаємо, напередодні у Кривому Розі 13-річна Софія вистрибнула з вікна шостого поверху. В контактах її мобільного телефону було посилання на "Момо".

Теги: Новини України Жертви Діти і неповнолітні Кримінальні новини Новини Дніпра Самогубство
Джерело: 24 Канал
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