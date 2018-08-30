Суїцидальна гра "Момо" в Україні: жертвою став хлопець із Дніпропетровщини 18+

У середу, 29 серпня, у Кам'янському на Дніпропетровщині хлопець наклав на себе руки через участь у суїцидальній грі МОМО. Так, на житловому масиві БАМ хлопець стрибнув з даху багатоповерхівки і впав на козирок парадного входу.

Про це повідомляє ресурс 5692.

Старший інспектор сектору моніторингу Кам'янського відділу поліції Олена Тимченко сповістила, що за цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство".

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Місцеві жителі припустили, що самогубця до такого вчинку підштовхнула гра "Момо", яка розлетілася цілим світом.

Наразі встановлюються всі можливі причини самогубства.



Хлопець стрибнув з даху будинку через гру "Момо"



Загиблий хлопець, який грав у "Момо"

Нагадаємо, напередодні у Кривому Розі 13-річна Софія вистрибнула з вікна шостого поверху. В контактах її мобільного телефону було посилання на "Момо".