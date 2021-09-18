Сварка у магазині Одеси завершилася ножовими пораненнями 2 людей

В Одесі, на проспекті Добровольського між чоловіком та працівницею магазину спалахнула сварка. У результаті з ножовими пораненнями у лікарні опинилися 2 людей.

Очевидці розповіли поліцейським, що постраждалі вступилися за працівницю магазину, яку ображав зловмисник.

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Інцидент трапився на проспекті Добровольського. Там зловмисник сварився з працівницею магазину. Двоє перехожих зробили йому зауваження. У відповідь він вдарив їх ножем.

У результаті 32-річного одесита доставили до лікарні з травмою ліктя, а його 53-річного товариша – з пораненням грудини. Наразі обидва перебувають під наглядом лікарів.

Зловмисник втік, однак його знайшли

Нападник відразу позбувся ножа та навіть встиг змінити зачіску і поголити бороду, аби ввести в оману правоохоронців.

Однак співробітники територіального відділу поліції за підтримки працівників поліції батальйону особливого призначення знайшли його через кілька годин та затримали.

Ймовірне знаряддя злочину також вдалося відшукати, його скерують на експертизу.

Чоловікові загрожує тюрма

Дії зловмисника кваліфікували за двома статтями – про умисне тяжке тілесне ушкодження та умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження. За однією зі статей йому вже повідомили про підозру.

Також призначили судово-медичну експертизу для встановлення ступеня тяжкості травми, отриманої молодшим потерпілим.

В Одесі чоловік з ножем напав на 2 людей: Фото Нацполіції

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