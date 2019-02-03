Сварки, бійки та "тітушки": з якими труднощами стикаються парафіяни при переході до ПЦУ

Про перехід до новоствореної Православної церкви України вже заявили понад 200 парафій Української православної церкви Московського патріархату. Проте спроби громади перейти до ПЦУ не завжди проходять спокійно, інколи доходить і до бійок.

У яких регіонах церкви найчастіше переходять до ПЦУ? Не дивно, що найактивніше переходять парафії на заході та в центрі України, значно повільніше цей процес відбувається на Сході. А у Сокальському районі на Львівщині рішення про перехід до ПЦУ ухвалили абсолютні всі парафії УПЦ МП.

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Проте, ще не всі церкви зробили вибір на користь Православної церкви України. Зокрема, парафіянка Віта Цезарук давно мріяла, щоб храм Різдва Пресвятої Богородиці в селі Сураж на Тернопільщині став українським.

Я вже років 15 свого свідомого життя хочу української церкви в себе в селі. Але я не хотіла бунту чи поділу людей в селі, не хотіла, щоб родини пересварилися, тому терпляче ходила в УПЦ МП,

– розповіла Віта Цезарук.

Жінка не єдина хотіла розпрощатися з московським патріархатом. Після отримання томосу в селі провели збори, і 80% членів громади також заявили про бажання доєднатись до помісної церкви.

Однак, на заваді став настоятель храму. Московський священик від переходу відмовився, ключі від приміщення не віддав, навіть заявив, що загубив їх. Тож минулої неділі правити богослужіння довелося на вулиці. А доки храм закритий, громада продовжує оформлювати процес переходу. Все узгоджують на зборах. На зібранні затвердили усі документи, аби врешті почати юридичний перехід в нову церковну громаду.

Селяни раді, що нарешті в Україні є своя церква. Дехто ж порівнює ці події навіть з Майданом.

От сьогодні збори, минулі збори, вони мені чимось по духу нагадали Майдан. Відчуття об’єднання якоїсь волі, відчуття того, що ми від чогось звільняємося,

– додала жителька села Сураж.

З якими проблемами стикаються парафіяни припереході до ПЦУ?

Перехід громади у селі Сураж відбувся ще відносно спокійно, адже не рідко, доходить і до бійок. Бо московські священики, щоб зірвати збори, буває приводять "тітушок". Так було у селі Писарівка на Вінничині, де під час сутичок побили навіть сільського голову.

Привезли підставних парафіян і в село Лукашівка. Маніпуляції з боку представників російської церкви очікувані, кажуть релігієзнавці. І до них треба бути готовими.

По-перше, московський патріархат лишається своїх вірних людей, по-друге, втрачає дуже суттєвий канал впливу на віруючих і нав'язування їм ідеологем "руського міра",

– наголосив релігієзнавець Олександр Саган.

Тим часом цього тижня вступив у дію закон про перехід релігійних громад. Згідно з ним, змінити конфесію може громада, дві третини якої на зборах підтримали таке рішення.



Як відбувається процес переходу парафій до Православної церкви України

Як створювалась Православна церква України?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й надали дозвіл на створення Єдиної помісної церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. А кафедральним собором ПЦУ стане Михайлівський Золотоверхий собор у Києві.



Після створення ПЦУ під її юрисдикцію почали переходити парафії храмів УПЦ МП.