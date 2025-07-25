У Німеччині на засіданні міськради почали транслювати фільм для дорослих зі свастикою

Під час онлайн-засідання міської ради у Бодман-Людвігсгафені (південь Німеччини) невідомі хакери зламали відеотрансляцію. На ній почали транслювати матеріали для дорослих з нацистською символікою.

Трансляцію швидко перервали. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Spiegel.

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Що відомо про інцидент у німецькій мерії?

Як повідомляє Spiegel, інцидент стався через пів години після початку засідання. У залі перебували близько 20 осіб і ще п’ятеро – на платформі Zoom. Зловмисники почали демонстрацію екрана, транслюючи порнографію зі свастикою.

Міський голова Крістоф Штольц негайно зупинив трансляцію. Обставини інциденту наразі з’ясовують.

Зараз ми вивчаємо, як зробити доступ безпечнішим у майбутньому, а також запобігати таким випадкам і відстежувати їх,

– зазначив мер.

У муніципалітеті обіцяють замінити програмне забезпечення для передавання даних буде замінено.

З приводу інциденту було подано заяву до поліції.

Зазначається, що протягом багатьох років цей муніципалітет транслював засідання своєї ради онлайн, щоб зацікавлені громадяни могли брати в них участь з дому.