У Німеччині на засіданні міськради почали транслювати фільм для дорослих зі свастикою
- Під час онлайн-засідання міської ради у Бодман-Людвігсгафені хакери зламали відеотрансляцію, транслюючи порнографію з нацистською символікою.
- Мерія замінить програмне забезпечення, щоб зробити доступ безпечнішим, і подала заяву до поліції.
Під час онлайн-засідання міської ради у Бодман-Людвігсгафені (південь Німеччини) невідомі хакери зламали відеотрансляцію. На ній почали транслювати матеріали для дорослих з нацистською символікою.
Трансляцію швидко перервали. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Spiegel.
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Що відомо про інцидент у німецькій мерії?
Як повідомляє Spiegel, інцидент стався через пів години після початку засідання. У залі перебували близько 20 осіб і ще п’ятеро – на платформі Zoom. Зловмисники почали демонстрацію екрана, транслюючи порнографію зі свастикою.
Міський голова Крістоф Штольц негайно зупинив трансляцію. Обставини інциденту наразі з’ясовують.
Зараз ми вивчаємо, як зробити доступ безпечнішим у майбутньому, а також запобігати таким випадкам і відстежувати їх,
– зазначив мер.
У муніципалітеті обіцяють замінити програмне забезпечення для передавання даних буде замінено.
З приводу інциденту було подано заяву до поліції.
Зазначається, що протягом багатьох років цей муніципалітет транслював засідання своєї ради онлайн, щоб зацікавлені громадяни могли брати в них участь з дому.