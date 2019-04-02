10:36
2 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: У РФ винайшли галюциногенну зброю. Путін повертає Мішу
      Вєсті Кремля
      23:59, 1 квітня
      Вєсті.UA: Що вигадав Ляшко, аби стати президентом. Порошенко передає Зеленському символи влади
      Вєсті.UA
      23:08, 1 квітня
      Махінації, підробки та сумнівні нотаріуси: про обурливі схеми захоплення майна у столиці
      ЦРУ
      09:00, 29 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Далекобійники на рейсі
      Згадати все
      15:21, 30 березня
      Телеканал новин 24 Блоги Блог Соцмережі
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Блог Соцмережі

      Куда приведет Украину кандидат, для которого "Сваты" – святы, а МВФ – плохие парни

      1138
      Виной всему есть МВФ...
      Виной всему есть МВФ... / Фото из открытых источников

      Богатая Украина возможна. Не через 2 года. И даже не через 5... Мы бедные и путь к богатству будет долгим.

      Когда рядом сидят Айварас и Данилюк Зеленский говорит, что сотрудничество с МВФ очень важно. И это видит 100 человек. Для этих 100 человек он это и говорит... А потом выходит 3-я серия 3-го сезона "Слуги Народа", самого длинного агитационного ролика в истории. И вот там, в конце, в стране мечтаний Зеленского МВФ оказывается злыми буржуинами, которые не дают развиваться Украине. А в ЕС нас никто не любит. И только чтобы идти дальше вперед вся страна скидывает свое золото, платит по долгам и настает всемирной счастье. А иначе было бы рабство в предбаннике у ЕС...

      И это видят миллионы людей. И миллионам людей продают именно эту идею. В их незащищенный мозг, который расслаблен, ведь он смотрит просто комедию, вкладывают идеи русского мира, выгодные украинским олигархам, мечтающим сохранить монополию на власть в Украине.

      Аминь.

      Читайте также: Не до шуток: что пишут западные СМИ о выборах в Украине

      Вот он, идеальный мир человека из русского мира. Когда заговор. Когда все вокруг против нас. Особенно буржуи. И если бы не они, мы бы уже давно… И только удавка долга не дает стране развиваться. Только злобный Запад не дает открыть все наши таланты.

      Это русский мир. И это опасно. И именно с этим пришел на выборы кандидат-лидер. Кандидат, для которого "Сваты" – святы, а МВФ – плохие парни, которые угнетают Украину.

      Этот тезис характерен, кстати, для популистических режимов Латинской Америки. Там тоже привыкли во всем обвинять МВФ. Де факто обвиняют в собственной глупости и жадности. Ведь раз за разом доводят страну до кризиса. В кризисе им нужна помощь. В такие моменты приходит МВФ. Как только они чуть подымаются, то посылают МВФ и начинают жизнь заново. Те снова тратят больше, чем зарабатывают. И снова наступает кризис. Странам Латинской Америки еще везет, что рядом США, а значит им достается часть капитала оттуда. Удобно, рядом, один часовой пояс. Деньги есть. Но это не помогает раз за разом не нарываться на кризис. Потому что жить надо по средствам. Хотите много тратить – надо много заработать. Но это долго и скучно, а хочется весело и с задором и прямо сейчас. Но это не работает. А виноват МВФ. А страны остаются бедными...

      Так вот, богатая Украина возможна. Не через 2 года. И даже не через 5. Это важно. Мы бедные и путь к богатству будет долгим. Мы слишком долго валяли дурака, чтобы теперь быстро догнать остальных. Это плата за наши ошибки. И только инвестиции могут принести нам экономический рост. И да, только внешние инвестиции. Потому что мы бедная страна. Мы отстали в технологиях. У нас до невозможности карликовая экономика.

      Мы должны открыться миру, а не закрываться от него в украинской уникальности. Мы должны понять, что никто в мире не строит козни против Украины. Мы должны понять, что ЕС и США, МВФ и Мировому Банку выгодна богатая Украина. И да, мы однажды сможем выплатить долг МВФ и забыть о сотрудничестве с ним. Но только тогда, когда выполним программу МВФ. Не скидываясь золотыми зубами, а просто привлекая кредиты у других игроков, у инвесторов. И привлекая прямые инвестиции.

      Нет глупее затеи, чем обнулить свой долг. Потому что тогда вы лишаете свою экономику ресурса. Долги во всем мире рефинансируют. И главное просто не допускать роста долга относительно нашего ВВП. И сейчас наш долг снижается. Благодаря сотрудничеству с МВФ. Который заставляет нас сдерживать свои аппетиты. И вот за 2 года отношение госдолга к ВВП снизилось с 80% до 62%. Вот как надо уменьшать долг, а не принося последние на Майдан, чтобы скинуться. Потому что больше всех избавится от МВФ мечтают украинские чиновники. И украинские олигархи. Это их страна мечты. Страна мечты Коломойского. И особенно прекрасно изображать, чтобы твои мечты оплатили простые люди.

      Читайте также: Эти выборы – не Зеленский против Порошенко и не Порошенко против Коломойского...

      А знаете с чего все началось? С того, что в 1991 году Кравчук сказал на встрече с диаспорой в Чикаго, когда у него спросили, когда же Украина сделает все, что сделала Польша. На что наш седой аксакал ответил, что "мы пойдем своим путем". И пошли. И где теперь Польша, а где Украина?

      Посылание МВФ и ЕС сейчас – это тот же финт ушами, только в современной обработке. Мы снова кричим, что мы уникальные и поэтому пойдем своим путем. Беда в том, что этот путь ведет куда угодно, только не к цели. Потому что к цели есть одна дорога. Короткая. И правильная. Известная всему миру. На которую нас пытается поставить Запад. А мы вечно кричим, что у нас свой путь, и бежим через кусты, в лес, тонем в болоте, блуждаем по тропинкам в степях и ни капли не приближаемся к цели. Потом нас находят, моют, лечат и снова ставят на дорогу к цели. По которой давно идут успешные страны. А что мы? Снова скажем, что МВФ – это зло, что они нас просто хотят использовать? Что мы пойдем своим путем, потому что у нас уникальная украинская ментальность?

      Стокгольмский синдром украинского общества. Олигархи держат его в заложниках и скармливают ему сериалы, в которых народу рассказывают, что если выгнать тех, кто мешает олигархам, то сразу наступит счастье. Ну что ж, посмотрим.

      Читайте также: Битва телевизора с холодильником, – Оксана Забужко высказалась о результатах выборов

      blog_ava
      У Львові трагічно загинула відома художниця Оксана Бондарук
      сьогодні
      2388
      Автор: Блог Соцмережі
      Теги: Новини політики Новини України Володимир Зеленський Президентські вибори 2019 Публікації Європа МВФ
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Куда приведет Украину кандидат, для которого "Сваты" – святы, а МВФ – плохие парни
      сьогодні , 10:01 Куда приведет Украину кандидат, для которого "Сваты" – святы, а МВФ – плохие парни
      Блог Соцмережі 1137
      Зеленський і Порошенко виходять в другий тур – чи згідні ви з результатами?
      ОПИТУВАННЯ
      31 березня , 20:38 Зеленський і Порошенко виходять в другий тур – чи згідні ви з результатами?
      8212
      Как проголосовала армия в зоне ООС на Донбассе: обновленные данные
      сьогодні , 08:40 Как проголосовала армия в зоне ООС на Донбассе: обновленные данные
      Юрій Бутусов 2305
      Выборы показали – страна Украина еще ребенок
      1 квітня , 22:00 Выборы показали – страна Украина еще ребенок
      Блог Соцмережі 3823
      Що треба знати про дебати між Порошенком та Зеленським і на що вони вплинуть
      1 квітня , 20:32 Що треба знати про дебати між Порошенком та Зеленським і на що вони вплинуть
      Світлана Попова 4869
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук