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      Свавілля окупантів у Криму: усіх затриманих кримських татар арештували

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      Окупанти арештували усіх кримських татар, затриманих під час обшуків
      Окупанти арештували усіх кримських татар, затриманих під час обшуків / Фото з відкритих джерел

      Київський районний суд Сімферополя в окупованому Криму арештував усіх затриманих під час обшуків кримських татар до 15 травня. Про звинувачення окупанти довго не думали – усі рішення суду були ідентичні.

      Ремзі Бекірова, Шабана Умерова, Різа Ізетова, Фаріда Базарова і Руслана Сулейманова звинувачують в організація діяльності Хізб ут-Тахрір, повідомляє "Кримський процес" на своїй сторінці у Faсebook.

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      Іншим 20 особам закидають участь в організації. Так, усіх кримським татар, яких затримали 27 і 28 березня, взяли від варту до 15 травня. Судові засідання проходили в закритому режимі

      Кого заарештували: Шабан Умеров, Рустем Сейтхалілов, Різа Ізетов, Фарід Базаров, Джеміль Гафаров, Сейран Муртаза, Алім Карімов, Тофік Абдулгазіев, Білял Аділов, Меджіт Абдурахманов, Рустем Шейхаліев, Сейтвелі Сейтабдіев, Яшар Муєдінов, Ізет Абдулаєв, Асан Яніков, Енвер Аметов, Руслан Сулейманов, Акім Бекіров, Ерфан Осман, Сервет Газієв, Ремзі Бекіров, Осман Аріфмеметов і Владлен Абдулкадиров.

      Зазначимо, про місцезнаходження Едема Ячікова, якого не було вдома під час обшуку, до сих пір нічого невідомо. Його дружина Сусанна Ячікова подала заяву в поліцію про викрадення.

      Зазначимо, 27 березня російська ФСБ, поліція та гвардія вдерлися у щонайменше 25 будинків кримських татар в анексованому Криму. Їх підозрюють в діяльності забороненої в Росії релігійної організації "Хізб ут-Тахрір".

      Дивіться відео з місця обшуку в будинку кримських татар:

      Із цієї причини Росія переслідує кримських татар вже не вперше. Так, 2 жовтня 2016 року в окупованому Криму було проведено обшуки в п'ятьох мусульманських сім'ях. Тоді затримали п'ятьох кримських татар, яких звинувачують в участі в забороненій в Росії і анексованому нею Криму організації "Хізб ут-Тахрір": Рустема Ісмаїлова, Узеіра Абдуллаєва, Теймура Абдуллаєва, Еміля Джемаденова, Айдера Саледінова.

      Що таке Хізб ут-Тахрір?Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії і в окупованому нею в 2014 році Криму. Верховний суд Росії заборонив "Хізб ут-Тахрір" в 2003 році, включивши в список об'єднань, названих "терористичними".

       

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      Теги: Новини політики Новини Росії Новини України Україна – Росія Анексія Криму Кримські татари ФСБ
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