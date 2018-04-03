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Свекра сестри Кейт Міддлтон звинувачують у згвалтуванні: деталі

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Девід Метьюз на весіллі Піппи Міддлтон
Девід Метьюз на весіллі Піппи Міддлтон / Getty images

Батько чоловіка Піппи Міддлтон потрапив у гучний секс-скандал. Вся Великобританія здивована арештом чоловіка через звинувачення у згвалтуванні неповнолітньої дівчини.

74-річного мільярдера Девіда Метьюза затримали у Франції. Поліція наразі не розголошує деталі кримінальної справи. Однак, за словами інсайдерів, свекра Піппи Міддлтон звинувачують у згвалтуванні неповнолітньої дівчини. Ані вік, ані імені потерпілої не розголошують.

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Девіда Метьюза звинувачують у згвалтуванні

Арешт провели 27 березня у французькому аеропорту Орлі. Проти Девіда Метьюза відкрили кримінальне провадження.

Я можу підтвердити, що 27 березня Девід Метьюз був заарештований поліцейськими по захисту неповнолітніх. Після цього Державна прокуратура Парижа розпочала судове розслідування,
– зазначив представник французького суду.

За інформацією ЗМІ, злочин мільярдер скоїв наприкінці 90-их. Девід Метьюз спростовує всі звинувачення та називає їх хибними.

Теги: LifeStyle Великобританія Кейт Міддлтон Згвалтування
Джерело: The Sun
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