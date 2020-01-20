Свідомий потенційний злочинець, – експерт про страшну ДТП у Києві зі сином бізнесмена

У 2016 році у Києві біля метро Лівобережна сталася жахлива ДТП за участі 21-річного Станіслава Толстошеєва – сина бізнесмена з Донеччини. Дані експертизи стверджують, що у хлопця за кермом міг статися судомний напад через епілепсії, а тому він втратив керування джипом. Чи можливий такий розвиток подій – читайте далі.

Експертом з безпеки дорожнього руху Олександр Крижанівський в програмі "Після всього" пояснив, що твердження експертів викликають сумніви, якщо в людини була епілепсія, то як вона могла отримати права для керування автомобілем.

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"Тоді виникають питання до тих фахівців, які проводили медкомісію, через яку він отримав водійське посвідчення. Він, який знав, що немає права сідати за кермо, і люди, які видали йому цей дозвіл, мають йти під суд", – зазначив Крижанівський.

Якщо в нього стався епілептичний приступ, то питання – які він взагалі міг їздити за кермом. Людина свідомо йшла на те, що у будь-який момент може стати злочинцем. Він свідомий потенційний злочинець,

– сказав експерт.

Також додав: "Я не медик, але я не впевнений, що епілепсія не може виникнути так просто. Епілепсія не з’являється на рівному місці. Це викликає дуже великий сумнів, що таке може бути".

Що відомо про ДТП за участі Толстошеєва: коротко

У 2016 році в Києві біля метро Лівобережна сталася жахлива ДТП. Джип Mercedes вилетів на тротуар і вбив жінку, яка там торгувала продуктами. За кермом машини був 21-річний Станіслав Толстошеєв, син бізнесмена з Донеччини.

Ця історія тоді стала резонансною з кількох причин:

• По-перше, правоохоронці в цій історії виявили байдужість, бо не поспішали юнаку оголошувати підозру, а потім і взагалі по-тихому закрили кримінальне провадження. Через це суспільство збурилося, бо вважало, що справу поліція та прокуратура банально продали.

• По-друге, винуватець ДТП на фотографіях в соцмережах демонстрував типово мажорський спосіб життя: смітив грошима, а на наступний день, після аварії, яку він скоїв, просив друзів його якось розважити і порадити якийсь цікавий фільм. Що теж обурило багатьох людей.

• По-третє, ця історія почала переповнювати чашу суспільного терпіння, оскільки до того, подібні випадки з дітьми багатих і впливових батьків залишалися без покарання.