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      Свідомий потенційний злочинець, – експерт про страшну ДТП у Києві зі сином бізнесмена

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      Станіслав Толстошеєв / Фото з соцмереж

      У 2016 році у Києві біля метро Лівобережна сталася жахлива ДТП за участі 21-річного Станіслава Толстошеєва – сина бізнесмена з Донеччини. Дані експертизи стверджують, що у хлопця за кермом міг статися судомний напад через епілепсії, а тому він втратив керування джипом. Чи можливий такий розвиток подій – читайте далі.

      Експертом з безпеки дорожнього руху Олександр Крижанівський в програмі "Після всього" пояснив, що твердження експертів викликають сумніви, якщо в людини була епілепсія, то як вона могла отримати права для керування автомобілем.

      Зверніть увагу: Як впливові бізнесмени та діти-мажори цинічно уникають покарання за скоєні ДТП

      "Тоді виникають питання до тих фахівців, які проводили медкомісію, через яку він отримав водійське посвідчення. Він, який знав, що немає права сідати за кермо, і люди, які видали йому цей дозвіл, мають йти під суд", – зазначив Крижанівський.

      Якщо в нього стався епілептичний приступ, то питання – які він взагалі міг їздити за кермом. Людина свідомо йшла на те, що у будь-який момент може стати злочинцем. Він свідомий потенційний злочинець,
      – сказав експерт.

      Також додав: "Я не медик, але я не впевнений, що епілепсія не може виникнути так просто. Епілепсія не з’являється на рівному місці. Це викликає дуже великий сумнів, що таке може бути".

      Що відомо про ДТП за участі Толстошеєва: коротко

      У 2016 році в Києві біля метро Лівобережна сталася жахлива ДТП. Джип Mercedes вилетів на тротуар і вбив жінку, яка там торгувала продуктами. За кермом машини був 21-річний Станіслав Толстошеєв, син бізнесмена з Донеччини. 

      Ця історія тоді стала резонансною з кількох причин:

      • По-перше, правоохоронці в цій історії виявили байдужість, бо не поспішали юнаку оголошувати підозру, а потім і взагалі по-тихому закрили кримінальне провадження. Через це суспільство збурилося, бо вважало, що справу поліція та прокуратура банально продали.

      • По-друге, винуватець ДТП на фотографіях в соцмережах демонстрував типово мажорський спосіб життя: смітив грошима, а на наступний день, після аварії, яку він скоїв, просив друзів його якось розважити і порадити якийсь цікавий фільм. Що теж обурило багатьох людей.

      • По-третє, ця історія почала переповнювати чашу суспільного терпіння, оскільки до того, подібні випадки з дітьми багатих і впливових батьків залишалися без покарання.

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      20 січня
      12886
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Києва Жертви Кримінальні новини Судді
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