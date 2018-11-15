"Світ можливостей": як стати успішним в Україні

Українці подарували світу винаходи, без яких неможливо уявити наше сьогодення; запропонували ідеї та рішення, які випередили свій час; досягли висот, яких не під силу підкорити іншим. Втім, розгледіти перспективи, які відкриває Україна, та повірити у її потенціал сьогодні багатьом заважає брак упевненості в собі та всюдисуще відчуття "зради".

А ті українці, які продовжують дивувати своїми досягненнями та новаторським світоглядом, часто діють не завдяки, а всупереч обставинам.

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"Сьогодні українці дуже багато уваги звертають на негатив, не помічаючи того, що наша країна – це справжній клондайк, щоб почати робити щось, бути успішним", – переконаний Іван Філіппов з Департаменту комерції і маркетингу МХП.



В Україні успішним бути можливо!

Люди, які не бояться почати свій бізнес; не вагаються перед тим, щоб змінити роботу чи переїхати в інше місто; мають сміливі ідеї та готові діяти нестандартно, – для таких відкритий "Світ можливостей". Масштабну комунікацію саме з такою промовистою назвою започаткував агрохолдинг МХП. Мета кампанії – об’єднати здібних та ініціативних людей і максимально інтегрувати їх у проекти холдингу.

Наша головна цінність, наш скарб – це люди. У сучасному світі особливо чітко це видно. Основне наше завдання – щоб українці відчули, що ми не країна третього світу, залишалися з нами і росли разом з нами, виходячи на нові ринки, на новий рівень взаємодії зі світом. Співпраця, енергійність і бажання змінити щось на краще – це те, що ми ставимо за основу,

– підкреслив Філіппов.

Відкрити цей світ можливостей МХП допомагає, зокрема, через навчальні проекти: пропонує стажування для студентів та випускників "вишів", організовує бізнес-акселератори та онлайн-курси для стартаперів.

"Нічого не станеться, якщо ви лише думатимете про те, що потрібно зробити, які у вас ідеї в голові. Для того, щоб ви зрозуміли, що ваша ідея може запрацювати, потрібно отримати зворотний зв’язок. Потрібно приходити туди, де про це говорять, і вас почують. Можете звернутися в наш МХП-акселератор чи інші проекти, пов’язані зі стартапами, і відвідати наші навчальні блоки всередині холдингу для того, щоб ми послухали вас. Можливо, чимось допоможемо, підкажемо, як діяти далі", – сказав Іван Філіппов.



Свої ідеї треба озвучувати

Запорука успіху і одне з гасел кампанії – не боятися діяти.

Важка праця і постійна боротьба зі страхом! Ми очікуємо, що до нас прийдуть енергійні люди, які хочуть змінювати все навколо себе. Змінювати на краще, змінювати разом з нами, і робити це максимально ефективно. Нам ці люди потрібні, як і всій Україні,

– додав він.