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      Світ не буде безпечнішим: НАТО не відмовиться від ядерної зброї, якщо вона залишиться у РФ і КНР

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      Світ не буде безпечнішим: НАТО не відмовиться від ядерної зброї, якщо вона залишиться у РФ і КНР
      Світ не буде безпечнішим: НАТО не відмовиться від ядерної зброї, якщо вона залишиться у РФ і КНР / morgenpost.de

      Північноатлантичний альянс не відмовиться від ядерної зброї, якщо цього не зроблять Росія і Китай.

      Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав, що мета НАТО – світ без ядерної зброї, пише Morgen Post.

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      Він також закликав Німеччину та інших партнерів Альянсу не відмовлятися від участі в ядерній програмі США в Європі.

      Світ не стане безпечнішим, якщо НАТО позбудеться всієї своєї ядерної зброї, в той час як Росія, Китай та інші залишать або будуть розширювати свої ядерні арсенали,
      – наголосив Столтенберг.

      Наразі на базі Люфтваффе в Бюхелі розміщені близько 20 американських атомних бомб типу В-61, кожна з яких в три-чотири рази потужніша за ті, що були скинуті на Хіросіму.

      В ядерній угоді не може бути компромісів щодо розміщення ракет, як це пропонують німецькі депутати. У НАТО вважають, що Москва повинна відмовитись від погроз та застосування сили, як це було з Україною.

      США 2 лютого офіційно повідомили Росію про призупинення участі у двосторонньому Договорі про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД). США вже готують процедуру виходу з договору та більше не вважають себе зобов'язаними виконувати умови цього документу. Це означає, що американська сторона має право розробляти та виготовляти заборонене угодою озброєння. Росія заявила, що також призупиняє участь у "Ракетному договорі" і починає науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи зі створення нових видів ракет.

      Чому розпочався "ракетний конфлікт" між Росією та США?Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності було підписано Михайлом Горбачовим і Рональдом Рейганом у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту. Договір передбачає, що США та Росія відмовляються від виробництва, використання та зберігання балістичних ракет наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисяч кілометрів) і малої (від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності.

      Вперше Помпео оголосив про намір США вийти з договору ще в грудні 2018 року, якщо Росія протягом 60 днів не повернеться до його виконання. Ультиматум США завершився у суботу, 2 лютого.

      Президент Дональд Трамп виступив із заявою про те, що Росія безкарно порушувала договір. Він звинуватив РФ у таємній розробці забороненої ракетної системи, "яка є прямою загрозою союзникам США і американським військам за кордоном".

      Перші повідомлення про порушення Росією договору пролунали ще за часів президентства Барака Обами 2012 року, проте жодних офіційних заяв стосовно цього тоді оголошено не було. У 2016 році Росія перекинула ракетні комплекси "Іскандер", здатні нести ядерний заряд, до кордонів ЄС і НАТО – до Калінінградської області між Польщею і Литвою.

      Зі свого боку, Москва наполягає на тому, що пускові установки європейської системи ПРО (яка вже розміщена в Румунії і будується в Польщі) "Мк-41" в разі незначної адаптації, можуть бути використані для запуску крилатої ракети "Томагавк". Однак та, щоправда, нині у американців існує лише в морській версії.

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      Теги: Новини політики Ядерна безпека НАТО Китай Новини Росії Євросоюз
      Джерело: 24 Канал
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