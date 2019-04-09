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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Світ не вступився за Грузію так, як вступився за Україну, – Дейнега

      Актуальне інтерв'ю 420 Читать новость на русском

      Про роботу української дипломатії та аналіз програм кандидатів щодо припинення війни на Сході України – розповів волонтер та засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега у прямому ефірі 24 каналу.

      Українська дипломатія

      – Грузія програла війну з Росією, втратила частину територій та усі санкції, бо світ за неї не вступився так, як за Україну. В нашої держави є дуже сильний захист через світову підтримку.

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      – Якщо пригадати санкції, які були застосовані одразу після окупації російськими військами Криму, то вони були дуже слабкі. Їх підсилення, яке ми бачимо зараз, це була робота українських дипломатів. А могли би бути зараз, як Грузія, абсолютно без зовнішнього захисту. Утримання цих санкції це також питання проведення внутрішніх реформ.

      – Українська дипломатія та влада зробили достатньо багато і цей результат ми можемо бачити у санкціях. Німеччині вони не дуже вигідні й саме вона головує в Раді Європи. Тому зараз настануть дуже "темні часи", коли Німеччина, яка зацікавлена в "Північному потоці-2" буде лобіювати повернення Росії в Раду Європи.

      Програми кандидатів щодо війни на Сході

      – Тактика Порошенка зрозуміла, адже там опір на розв'язання питань дипломатичним шляхом. Проте він не готовий розглядати варіант військового розв'язання конфлікту й прокачування армії до того рівня, щоб ми могли думати про наступ по всій лінії зіткнення.

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      – Виникає питання, яким чином хоче повертати ці території Зеленський. Завжди успішну переговорну позицію визначає те, скільки зброї є за спиною. Якщо за спиною немає армії чи підтримки інших країн, то вона може тільки капітулювати. Це завжди вирішальний фактор, а потім вже комунікація. Тільки тоді вже можна шукати оцю "золоту середину" й поступки, на які можна піти. 

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      Теги: Новини України Петро Порошенко Новини політики Володимир Зеленський Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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