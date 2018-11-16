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      Світ опиниться на порозі холодної торгівельної війни через США та Китай

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      США-Китай
      США-Китай / Фото з відкритих джерел

      Світова спільнота може зіткнутися з холодною війною у сфері торгівлі, спровокованою розбіжностями між США та Китаєм.

      Про це сказав міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер, передає "Інтерфакс-Україна".

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      На його думку, реальний ризик полягає в тому, що всі будуть втягнуті в холодну війну між Китаєм та США. І всі країни, зокрема європейські, будуть у програші.

      Ця відкрита війна у сфері торгівлі стане самогубством для всієї світової економіки. Торговельна війна – не дуже розумний крок,
      – зазначив міністр.

      За його словами, Китай зобов'язаний зробити низку поступок, зокрема й у тому, що стосується проблем крадіжки інтелектуальної власності, обмеженого доступу на китайські ринки, поваги до міжнародних норм, свободи навігації в міжнародних водах Південно-Китайського моря і втручання в політичне життя західних країн.

      Нагадаємо, віце-президент США Майк Пенс заявив, що китайська сторона повинна кардинально змінити свою політику на світовій арені, якщо хоче уникнути холодної війни зі Сполученими Штатами.

      Теги: Новини політики Китай Новини США
      Джерело: 24 Канал
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