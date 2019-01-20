Світ сумнівається у змінах в Україні та її суспільстві, – посол Франції про вбивство Гандзюк

Посол Франції в Україні Ізабель Дюмон зазначила, що розчарована у розслідуванні вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Про це дипломат повідомила під час інтерв'ю виданню "Новое время".

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Дюмон розповіла, що загибель молодої активістки, яка боролася за свою країну, шокувала французів.

Постраждав імідж держави. Раніше Україна сприймалася як країна, яка прагне змін, зокрема завдяки своєму громадянському суспільству. Та вбивство Катерини Гандзюк викликає сумніви щодо цього,

– пояснила посол.

Ізабель Дюмон переконана, що увага західних партнерів України найбільш зосереджена саме на розслідуванні нападів на громадських активістів в Україні та покаранні осіб, які за цим стоять.

Що відомо про напад на Катерину Гандзюк?31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала опіки тіла та її було прооперовано. 22 серпня голова відомства Сергій Князєв повідомив, що загалом правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них уже зізнались у причетності до злочину. 4 листопада Катерина Гандзюк померла. Офіційна причина смерті активістки – поліорганна недостатність та хімічні опіки із залученням 39% тіла внаслідок нападу з використанням хімічної речовини. Правоохоронці розслідують цю справу як "закінчене умисне вбивство, скоєне групою осіб з корисливих мотивів з особливою жорстокістю та на замовлення". 7 листопада Катерину Гандзюк поховали у Херсоні.



Опісля активісти та журналісти заявили, що посередником між організатором і виконавцями вбивства Катерини Гандзюк є помічник нардепа від БПП Миколи Паламарчука – Ігор Павловський. За їхніми словами, Павловський нібито передавав гроші "за роботу" підозрюваному у злочині Сергію Торбіну. Згодом як Павловський, так і Паламарчук обвинувачення відкинули та запевнили, що до цієї справи не мають жодного стосунку. 12 листопада Павловського було затримано.

Вбивство Катерини Гандзюк: усе, що варто знати

Нагадаємо, у грудні 2018 року генеральний прокурор України Юрій Луценко запевняв, що знає прізвище вбивці активістки та радниці мера Херсона Катерини Гандзюк. За його словами, слідство його назве тоді, коли матиме достатньо доказів.