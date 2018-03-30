День сміху: цікаві факти про 1 квітня

1 квітня увесь світ відзначає День сміху, який ще називають Днем дурня. У цей день прийнято жартувати один з одного, але так, щоб було справді смішно :).

Ми підібрали для вас 9 цікавих фактів, які переконають, що посміятися таки варто щодня, а не лише на 1 квітня.

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Жарти – не головна причина сміху, сміх – це форма комунікації

Психологи виявили, що ми найбільше сміємось тоді, коли спілкуємось з друзями. Ймовірність сміху підвищується у 30 разів, коли ми не одні.

Та найцікавіше, що навіть у спілкуванні ми все одно сміємось не над жартами: сміх викликають висловлювання і коментарі, в яких на сторонній погляд нема нічого кумедного. Отже, сміх – це форма комунікації, а не реактивна поведінка.

За науковими даними, сміх не так сильно пов'язаний з жартами, а радше є формою соціальної поведінки, якою ми користуємось, щоб показати людям, що ставимось до них приязно і розуміємо їх.

Мозок відрізняє вимушений сміх від невимушеного

Людський мозок автоматично відчуває різницю між вимушеним та невимушеним сміхом. Коли ми чуємо вимушений сміх, активізується зона, відома як медіальна передфронтальна кора головного мозку. Відомо, що ця зона бере участь у розумінні емоцій інших людей.

Це означає, що ми автоматично намагаємось розпізнати, коли хтось сміється вимушено, навіть якщо ніхто нам цього не доручав.

Сміх заразний

Результати сканування мозку показують, що сміх є заразним. Навіть під час сканування, тобто у ситуації не надто веселій, видно, що мозок реагує на чужий сміх – а саме, готує м’язи обличчя до того, щоб сміятися.

І чим більше хтось схильний "заражатися" сміхом, тим краще вони вміють відрізняти вимушений сміх від невимушеного. Це дозволяє припустити, що відповідь сміхом на сміх – це не просто поширення "інфекції", а спроба зрозуміти значення сміху.

Знайомі люди кумедніші від чужинців

Той факт, що сміх стимулює сміх, пояснює, чому ведучий комедійного шоу не шкодує зусиль на "розігрів" аудиторії і підтримання позитивного настрою у перервах між номерами. Втім, знайомство і попередні очікування – найкраще підґрунтя для сміху.

Люди вважають жарти смішнішими, якщо чують їх від відомих коміків.

"Цікаво, я теж чую запах моркви!" – каже один сніговик другому". Навіть на папері цей жарт здається смішнішим, якщо ви думаєте, що його автор – Джиммі Карр (британський сатирик), а не Джеймі Олівер (кухар-телеведучий).

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Щурі, як і люди, регочуть від лоскоту

Щури – як і шимпанзе, і собаки – вміють сміятись. Та сміються вони не з жартів. Вони сміються під час ігор, так само як і люди, щоб показати своє щастя і зміцнити стосунки.

Це свідчить на користь думки, що людський сміх розвинувся з вигуків під час ігор – поведінки, властивої багатьом ссавцям.

Стосунки тривають довше, якщо партнери сміються

Ми користуємось сміхом разом з тими, з ким відчуваємо емоційну близькість, щоб покращити свій емоційний стан. Розділити з кимось гарний настрій – це дуже важливо. Та, можливо, сміх ще важливіший у складних, гнітючих обставинах.

Сміх допомагає виміряти здоров’я не лише окремих людей, а й стосунків між людьми. Це один з критеріїв оцінки наших соціальних контактів та їхнього впливу на нас.

Сміх вимагає правильного моменту

Розмовляючи, люди завжди обирають правильний час для сміху – після закінчення речення. Навіть ті, хто розмовляє мовою жестів, вчиняють так само – хоча, здавалося б, ніщо не заважає їм сміятись упродовж всієї беззвучної розмови.

Сміх привабливий

Чи можна сміхом когось спокусити? Згідно з даними одного дослідження, в оголошеннях на сайтах знайомств почуття гумору згадується частіше, ніж розум, освіта, професія чи сексуальна привабливість.

Інше дослідження виявило, що ми оцінюємо незнайомців як привабливіших, якщо вони сміються з наших жартів.

Деякі речі майже гарантовано викликають сміх

Жодному коміку ще не пощастило знайти такий жарт, який змусив би сміятися будь-яку людину на землі, у будь-яку епоху. Але є речі, які таки здатні розсмішити кого завгодно. Згідно з дослідженням, усі люди починають сміятись, коли дивляться відеозаписи сюжетів, де інші люди намагаються не сміятись, коли це абсолютно недоречно.