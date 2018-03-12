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Світлана Лобода народжуватиме дитину в США

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Світлана Лобода народжуватиме дитину в США
Світлана Лобода народжуватиме дитину в США / newsliga

Співачка Світлана Лобода, яка днями офіційно зізналась у вагітності, народжуватиме в США. Ім'я батька майбутньої дитини співачка не розголошує.

Його не знають навіть рідні артистки. Про це розповів батько виконавиці Сергій Васильович. За його словами, будь-який вибір доньки він схвалює, хоча й не знає, хто батько малюка, йдеться у виданні StarHit.

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За словами батька співачки, вона намагалася приховати вагітність якомога довше.

"Ми щасливі, та й дочка давно хотіла ще одну дитину. Батька майбутнього малюка вона нам поки не представила, але будь-який вибір дочки я схвалюю", – розповів батько Лободи.

Також він додав, що співачка не збирається довго засиджуватися в декреті і якнайшвидше повернеться на сцену.

Також чоловік поділився, що Світлана народжуватиме в одній із клінік Лос-Анджелеса, куди вирушить вже зовсім скоро. Світлана має народити у травні. Варто додати, що у цій лікарні свого часу на світ з’явилися діти Мадонни, Вікторії Бекхем, Алсу.

Нагадаємо, російські ЗМІ пишуть, що, ймовірно, батьком дитини Лободи є 55-річний лідер німецького гурту Rammstein Тіль Ліндеманн, однак жодних вагомих доказів цієї версії немає.

Теги: LifeStyle Музика Світлана Лобода
Джерело: 24 Канал
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