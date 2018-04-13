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Світлана Лобода показала округлий живіт: фото

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Вагітна Світлана Лобода продемонструвала свою фігуру
Вагітна Світлана Лобода продемонструвала свою фігуру / Фото з відкритих дверей

Вагітна Лобода, яка перебуває на восьмому місяці вагітності, виклала на своєму Instagram фото, на якому можна побачити її округлий живіт.

Під фото співачка також написала зворушливі слова про материнство, за що отримала численні компліменти від шанувальників.

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ты говорила, что очень свободолюбивый человек. Но двое маленьких детей - это уже отказ от собственной свободы, не находишь? . Я считаю, что дети дают нам крылья, невероятное ощущение внутренней свободы. Потому что ты уже свою главную миссию на земле выполнилаТебе есть ради кого жить. В моменты каких-то жизненных неурядиц я всегда вспоминаю глаза Евы. А скоро у меня появится еще одна пара глаз, о которых я буду думать, и точно никогда не сложу руки. Наверное, самое важное в жизни — понимать кто ты и зачем ты здесь. Я - знаю. Поэтому ничто не может ограничить мою свободу @cosmopolitan_russia

Допис, поширений LOBODA️ (@lobodaofficial)


"Я вважаю, що діти дають нам крила, неймовірне відчуття внутрішньої свободи. Тому що ти вже свою головну місію на землі виконала. В тебе є заради кого жити. У моменти якихось життєвих негараздів я завжди згадую очі Єви. А скоро у мене з'явиться ще одна пара очей, про які я буду думати, і точно ніколи не складу руки. Напевно, найважливіше в житті – розуміти хто ти і навіщо ти тут. Я знаю. Тому ніщо не може обмежити мою свободу", – написала акторка.

Нагадаємо, Світлана Лобода вирішила народжувати свою другу дитину в США.

Теги: LifeStyle Світлана Лобода Музика
Джерело: 24 Канал
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