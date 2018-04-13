Світлана Лобода показала округлий живіт: фото

Вагітна Лобода, яка перебуває на восьмому місяці вагітності, виклала на своєму Instagram фото, на якому можна побачити її округлий живіт.

Під фото співачка також написала зворушливі слова про материнство, за що отримала численні компліменти від шанувальників.

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"Я вважаю, що діти дають нам крила, неймовірне відчуття внутрішньої свободи. Тому що ти вже свою головну місію на землі виконала. В тебе є заради кого жити. У моменти якихось життєвих негараздів я завжди згадую очі Єви. А скоро у мене з'явиться ще одна пара очей, про які я буду думати, і точно ніколи не складу руки. Напевно, найважливіше в житті – розуміти хто ти і навіщо ти тут. Я знаю. Тому ніщо не може обмежити мою свободу", – написала акторка.

Нагадаємо, Світлана Лобода вирішила народжувати свою другу дитину в США.