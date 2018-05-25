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Світлана Лобода показала перше фото з новонародженою донькою

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Світлана Лобода показала фото доньки
Світлана Лобода показала фото доньки

Українська співачка Світлана Лобода, яка нещодавно вдруге стала мамою, показала миле фото з донечкою. Зірка опублікувала знімок в Instagram.

Як відомо, 35-річна Світлана Лобода розсекретила свою вагітність не одразу. Про це стало відомо лише в березні 2018 року, коли зірка вже не могла приховувати округлий живіт. Однак досі в ЗМІ точаться припущення, хто є батьком дівчинки. 

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Одразу після оголошення про вагітність співачка переїхала до Лос-Анджелеса, де й відбулись пологи. Світлана Лобода  обрала клініку Cedars-Sinai Medical Center, де народжували дітей Кім Кардашян, Брітні Спірс та інші знаменитості. 

За словами інсайдерів, новонароджена дівчинка важить 3 кілограми, а її зріст становить 48 сантиметрів. Поки Світлана Лобода офіційно не оголошує цієї інформації, однак вже поділилась першим фото з малятком. 

Дякую Тобі за те, що зробив це чудо можливим,
– загадково написала Світлана Лобода. 

Варто зазначити, що співачка не має наміру йти в декрет. Під час вагітності зірка використовувала вільний час для запису нового альбому. Окрім цього, артистка до 7 місяця вагітності провела тур з виступами у 70 містах. Також Світлана Лобода знялась у чарівній фотосесії, де засвітила милий вагітний живіт. 

Досі співачка ретельно приховує ім'я батька новонародженої дівчинки. За інформацією ЗМІ, ним може бути 55-річний фронтмен гурту Rammstein Тіль Ліндеман. Також подейкують, що пара заручилась, бо під час святкування дня народження старшої доньки Світлана Лобода засвітила обручку з діамантом. 

Теги: LifeStyle Діти Зіркові мами Світлана Лобода
Джерело: 24 Канал
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