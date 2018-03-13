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Світлана Лобода показала російському глянцю, що носить у сумці: відео

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Світлана Лобода
Світлана Лобода / Кадр з відео

Українська співачка Світлана Лобода, яка живе та гастролює в Росії, знялася для російської редакції модного журналу Vogue.

Нещодавно Лобода підтвердила, що вагітна, а перед відходом у декретну відпустку співачка знялася для російського глянцю. Зокрема, Світлана розповіла, що у неї в сумці.

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Лобода показала свою колекцію навушників і величезну книгу про режисера Ларса фон Трієра.

Крім того, співачка розповіла, що є віруючою людиною і носить собою молитовник та маленьку іконку.

Що у сумці Світлани Лободи: відео

На кадрах важко не помітити велетенську каблучку на безіменному пальці Лободи. Хоч співачка підтвердила, що вагітна, але ім’я батька не розголошує.

Російські ЗМІ пишуть, що це можу бути лідер культової гурту Rammstein Тіль Ліндеман.

Теги: Новини України LifeStyle Мода Світлана Лобода
Джерело: 24 Канал
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