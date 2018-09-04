Світлана Лобода показала, як виглядає її молодша сестра

Популярна співачка Світлана Лобода, яка нещодавно відіграла концерт в російському Кірові, показала сімейне фото із сестрою Ксенією. Знімок зірка опублікувала в мережі.

Співачка Світлана Лобода не часто показує сімейні фото з доньками або іншими родичами. Однак у блозі артистки інколи з'являються знімки з буденного життя, на яких видніються її найближчі люди.

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Так, в День знань Світлана Лобода похизувалась досягненнями своєї доньки Євангеліни. Дівчинка пішла у 2 клас, примірявши чарівну форму темно-синього кольору.

Моя любов до тебе не має меж... Безкінечно пишаюся твоїми першими успіхами і прагненнями до нових знань,

– поділилась Світлана Лобода.

Допис, поширений LOBODA️ (@lobodaofficial) 3 Вер 2018 р. о 8:35 PDT

Ефектно вбрана співачка взяла участь в урочистому святі з нагоди 1 вересня. Зірка щасливо посміхалась перед камерою в чорному блискучому піджаку та білій сорочці. Стильні прикраси та ідеальний макіяж завершили образ артистки.

Підтримати маленьку Євангеліну прийшла і її тітка Ксенія. Як написали прихильники співачки, молодша сестра Світлани Лободи дуже схожа на артистку. Однак були й такі, хто заперечував цю думку. "Ви двійнята?", "Дуже схожі", "Як близнючки", "Сестра трішки симпатичніша та природніша", "Зовсім не схожі. Взагалі невдале фото", – написали користувачі мережі.