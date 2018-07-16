Світлана Лобода розсекретила ім’я другої доньки
Українська співачка Світлана Лобода вдруге стала мамою в кінці травня. Досі артистка тримала у секреті ім’я маленької доньки.
Але тепер Лобода оголосила, що назвала дівчинку – Тільдою. Світлана розповіла про це російському виданню Hello.
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Це друга дитина співачки, в квітні 2011 року вона народила первістка – доньку Євангеліну.
Світлана Лобода назвала доньку в честь Тіля Ліндеманна?
Варто відзначити, що досі невідомо, хто став батьком другої доньки Лободи. Однак російські ЗМІ пишуть, що батьком дівчинки є соліст німецької групи Rammstein, 55-річний Тіль Ліндеманн (Till Lindemann). Крім того, прихильники співачки припускають, що Тільду назвали в честь батька.
Джерело: 24 Канал
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