Світлана Лобода розсекретила ім’я другої доньки

Українська співачка Світлана Лобода вдруге стала мамою в кінці травня. Досі артистка тримала у секреті ім’я маленької доньки.

Але тепер Лобода оголосила, що назвала дівчинку – Тільдою. Світлана розповіла про це російському виданню Hello.

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Це друга дитина співачки, в квітні 2011 року вона народила первістка – доньку Євангеліну.

Світлана Лобода назвала доньку в честь Тіля Ліндеманна?

Варто відзначити, що досі невідомо, хто став батьком другої доньки Лободи. Однак російські ЗМІ пишуть, що батьком дівчинки є соліст німецької групи Rammstein, 55-річний Тіль Ліндеманн (Till Lindemann). Крім того, прихильники співачки припускають, що Тільду назвали в честь батька.

Допис, поширений LOBODA️ (@lobodaofficial) 25 Тра 2018 р. о 12:16 PDT