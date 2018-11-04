Світлана Лобода вкотре підігріла чутки про роман з лідером гурту Rammstein: деталі

У ЗМІ досі не вщухають припущення щодо роману співачки Світлани Лободи та вокаліста гурту Rammstein Тілля Ліндеманна. Все тому, що обидвоє артистів підігрівають чутки спільними виходами та дописами в мережі.

Днями Світлана Лобода захотіла показати найвідданішого критика своєї творчості – 7-річну доньку Євангеліну. У дівчинки співачка запитувала, чи матиме успіх її нова пісня "Instadrama". Дівчинка схвально відповідала на питання про хіт зіркової мами.

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Однак не така дитяча підтримка привернула чималу увагу журналістів та користувачів мережі. На Євангеліні була підвіска у формі комахи, яку раніше носив Тілль Ліндеманн. Це вкотре спровокувало чутки, що Світлана Лобода та соліст гурту Rammstein мають романтичні стосунки.

Нагадаємо, що досі невідомо, хто став батьком другої доньки Лободи. Однак російські ЗМІ пишуть, що батьком дівчинки є соліст німецької групи Rammstein, 55-річний Тілль Ліндеманн (Till Lindemann). Крім того, прихильники співачки припускають, що Тільду назвали на честь батька.



Нещодавно артист підігрів ці чутки. Тілль Ліндеманн приїхав до Москви та сам забрав Світлану Лободу з лікарні. Зірці стало погано на репетиції, згодом медики діагностували в неї обструкцію нирок. Після операції Світлану Лободу виписали з клініки. За інформацією російських ЗМІ, Тілль Ліндеманн повіз співачку на вечерю до ресторану, де до них приєдналась донька зірки від першого шлюбу Євангеліна.