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Світлана Лобода засвітила фігуру після пологів: фото

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Світлана Лобода
Світлана Лобода / Instagram

Українська співачка Світлана Лобода після народження другої дитини показує шанувальникам у соцмережах свої фото з підтягнутою фігурою.

Співачка опублікувала світлину на своїй сторінці в Instagram.

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На фото Лобода позує в облягаючому чорному одязі. Прихильники одразу помітили і прокоментували чудову фігуру співачки.

Зазначимо, що Світлана Лобода народила доньку 24 травня в Медичному центрі Седарс-Синай в Лос-Анджелесі, США. Це вже друга дитина співачки, в квітні 2011 року вона народила первістка – доньку Євангеліну.

світлана лобода

світлана лобода
Світлана Лобода / Instagram

Теги: LifeStyle Зіркові мами Світлана Лобода
Джерело: 24 Канал
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