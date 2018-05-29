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Світлана Лобода засвітила пишні груди на перших фото після пологів

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Світлана Лобода показала пишні форми після пологів
Світлана Лобода показала пишні форми після пологів / Фото з вільних джерел

Світлана Лобода після народження другої доньки залишається у США. Однак зірка не забуває про своїх прихильників та тішить їх новими пікантними знімками.

Українська співачка Світлана Лобода нещодавно вдруге стала мамою. За інформацією ЗМІ, пологи відбулись 24 травня. Однак артистка досі не прокоментувала ані цих даних, ані імені новонародженої дівчинки. Також Світлана Лобода наразі тримає в секреті ім'я батька дитини, що викликає чимало чуток у пресі. 

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Те, що у співачки таки з'явилась друга донька, сумнівів не залишає, адже Світлана Лобода показала новонароджене маля та перші пікантні фото після пологів. На знімках зірка позує у вбранні зі звабливим декольте. Співачка не приховує своєї сексуальності, опустивши бретельки одягу.

Окрім цього, зірка позувала перед вікном у сонячний день. При цьому Світлана Лобода опустила бежеву накидку з плечей, показавши свої пишні форми після пологів. 

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Не менш звабливим була й світлину, яку зірка зробила у ванній кімнаті. Світлана Лобода нагнулась до дзеркала, показавши апетитні форми.

"Ну, доброго ранку", – написала співачка під фото. 

Нагадаємо, що 35-річнаспівчака Світлана Лобода розсекретила свою вагітність не одразу. Про очікування другої дитини стало відомо лише в березні 2018 року, коли зірка не змогла приховувати округлий живіт. Перед пологами Світлана Лобода оселилась у сонячному Лос-Анджелесі, де й відбулось народження дівчинки. 

Наразі співачка ретельно приховує ім'я батька новонародженої дитини. У ЗМІ подейкують, що ним є 55-річний фронтмен гурту Rammstein Тіль Ліндеман. Також шириться інформація, що зіркова пара заручилась, адже на святкуванні дня народження старшої доньки Світлана Лобода показала обручку з діамантом.

Теги: Новини України Діти LifeStyle Зіркові мами Світлана Лобода
Джерело: 24 Канал
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