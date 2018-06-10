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Світлана Лобода засвітилась на врученні премії в Росії: фотофакт

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Світлана Лобода на премії "Муз-ТВ"
Світлана Лобода на премії "Муз-ТВ" / Фото із соцмереж

Світлана Лобода відзначилась на врученні російської премії "Муз-ТВ", що відбулась у Москві. Зірка у чорній сукні щасливо позувала перед фотографами.

Українська співачка Світлана Лобода, яка нещодавно вдруге стала мамою, вирішила не сидіти у маєтку в Лос-Анджелесі, а податись до Москви. Там всі російські зірки зібрались на урочисте вручення премії "Муз-ТВ".

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Артистка вбрала розкішну приталену сукню з мереживним низом, продемонструвавши пишні форми та струнку талію. Світлана Лобода зібрала хвилясте волосся в стильну зачіску та підібрала до образу босоніжки на підборах.

 

На самій премії зірка з'явилась в іншому образі. Світлана Лобода приміряла костюм із золотим принтом. На "Муз-ТВ" співачка отримала відзнаку в номінації "Краща співачка 2018 року". Статуетку артистці вручив Філіп Кіркоров, зробивши гучне вступне слово перед виходом Світлани Лободи на сцену. Зірка не приховувала свого щастя від перемоги.

Цей вечір я запам'ятаю надовго. Дякую,
– написала Світлана Лобода.

 

 

Окрім Світлани Лободи, на червоній доріжці "Муз-ТВ" засвітилась українська телеведуча Регіна Тодоренко та співачка Ані Лорак. 

 

 

Теги: Світлана Лобода LifeStyle Музика Російські гастролери Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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