Світлана Лобода засвітилась на врученні премії в Росії: фотофакт

Світлана Лобода відзначилась на врученні російської премії "Муз-ТВ", що відбулась у Москві. Зірка у чорній сукні щасливо позувала перед фотографами.

Українська співачка Світлана Лобода, яка нещодавно вдруге стала мамою, вирішила не сидіти у маєтку в Лос-Анджелесі, а податись до Москви. Там всі російські зірки зібрались на урочисте вручення премії "Муз-ТВ".

Читайте також: Світлана Лобода засвітила пишні груди на перших фото після пологів

Артистка вбрала розкішну приталену сукню з мереживним низом, продемонструвавши пишні форми та струнку талію. Світлана Лобода зібрала хвилясте волосся в стильну зачіску та підібрала до образу босоніжки на підборах.

Допис, поширений LOBODA FAN (@loboda_svetlana_fan_) 8 Чер 2018 р. о 11:20 PDT

На самій премії зірка з'явилась в іншому образі. Світлана Лобода приміряла костюм із золотим принтом. На "Муз-ТВ" співачка отримала відзнаку в номінації "Краща співачка 2018 року". Статуетку артистці вручив Філіп Кіркоров, зробивши гучне вступне слово перед виходом Світлани Лободи на сцену. Зірка не приховувала свого щастя від перемоги.

Цей вечір я запам'ятаю надовго. Дякую,

– написала Світлана Лобода.

Допис, поширений (@svetlana_loboda_fan) 9 Чер 2018 р. о 3:26 PDT

Допис, поширений LOBODA️ (@lobodaofficial) 9 Чер 2018 р. о 9:50 PDT

Окрім Світлани Лободи, на червоній доріжці "Муз-ТВ" засвітилась українська телеведуча Регіна Тодоренко та співачка Ані Лорак.

Допис, поширений Ани Лорак (@anilorak) 8 Чер 2018 р. о 9:42 PDT