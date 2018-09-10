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Світлана Тарабарова народила хлопчика

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Світлана Тарабарова народила первістка, Тарабарова народила хлопчика
Світлана Тарабарова народила первістка, Тарабарова народила хлопчика / viva

Українська співачка Світлана Тарабарова народила хлопчика у неділю, 9 вересня, вночі о 23:25. Для Тарабарової та її чоловіка Олексія Бондара – це перша дитина.

Свою вагітність Світлана Тарабарова приховувала від громадськості аж до шостого місяця! Співачка вміло підбирала одяг та не припиняла концерти й зйомки у кліпах, про її положення ніхто навіть не підозрював.

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Співачка народила первістка в одному з пологових будинків Києва. Про це Тарабарова повідомила на своїй сторінці в Instagram.

23:25 – час, коли народилося наше щастя,
– заявила Світлана.

Офіційно Тарабарова заявила про очікування первістка в інтерв'ю і вже після того часто ділилася знімками, на якому вона вже не приховувала округлий живіт. За словами співачки, первісток вже допомагав їй у творчості й надихав на створення нового матеріалу. 

Також співачка розповіла кумендну історію про те, як вона дізналась про вагітність, адже спочатку Світлана вирішила, що просто починає набирати зайву вагу. 

Я почала пити активоване вугілля, дотримувалась рисової дієти. А потім дзвоню своєму лікарю, і вона цікавиться: "Світланко, а ви тест зробили?" Я кажу: "О, чудова ідея!" І о четвертій ранку побачила довгоочікувані дві смужки. Розбудила Льошу в повній ейфорії. Звичайно, ми вже не заснули: сміялися, плакали, будували плани – в загальному, ми були щасливі,
– розповіла Світлана Тарабарова.

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Стать майбутньої дитини подружжя не приховувало і вже в червні стало відомо, що вони очікують на хлопчика, пара вже навіть придумала ім'я, але поки що називають його лише "пацан". 

Зазначимо, у жовтні 2016 року співачка вийшла заміж за 40-річного продюсера Олексія Бондаря, який на 14 років старший за неї. Тоді Світлана Тарабарова написала пісні "Світло в тобі", "Добре з тобою", "Я кажу так". Романтичні композиції досі мають чималу популярність. Для обох це перший шлюб і перша дитина.

 

Теги: LifeStyle Новини України Музика Зіркові мами Світлана Тарабарова
Джерело: 24 Канал
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