Світлану Лободу прооперували: що відомо про стан співачки

Українська співачка, яка будує кар’єру в Росії, Світлана Лобода перенесла термінову операцію на нирці.

Про це інформує російське видання SUPER, посилаючись на джерела в одній з московських клінік. Туди госпіталізували 36-річну артистку 23 ввечері.

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Зазначається, що медикам вдалося стабілізувати стан Світлани, але найближчий тиждень їй потрібно дотримуватися суворого постільного режиму.

Раніше повідомлялося, що Лободу забрали у лікарню з обструкцією нирок – це непрохідність сечовивідних шляхів. При загостренні хвороби збільшується чутливість нирок до інфекції і схильність до утворення каменів, а неускладнена обструкція майже завжди призводить до атрофії нирки.

Нагадаємо, вночі 23 жовтня терміново госпіталізували Світлану Лободу. За інформацією ЗМІ, в лікарню зірку привезли з сильними болями у животі.