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Світлична: Люди хочуть бачити в регіонах ефективний менеджмент

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Юлія Світлична
Юлія Світлична / slovoidilo.ua

Юлія Світлична заявила, що люди хочуть бачити в регіонах ефективний менеджмент, а тому "партія мерів" має шанси на існування.

Принципи регіонального патріотизму близькі багатьом, наголосила Юлія Світлична в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Принципи такого собі регіонального патріотизму близькі багатьом. Плюс люди хочуть бачити в регіонах ефективний менеджмент", – заявила Світлична.

Також, на думку нардепа, є підстави вважати, що партія мерів може відбутися.

Наскільки мені відомо, мовиться про об'єднання регіональних лідерів або, скажімо так, лідерів громадської думки в регіонах – саме в такому форматі обговорюється створення партії. Така політична сила цілком може відбутися,
– каже Світлична.

Крім цього, вона вважає, що від здорової конкуренції партії мерів з партією влади на виборах виграють люди.

Як повідомлялося раніше, Юлія Світлична була обрана народним депутатом України на проміжних виборах 15 березня по 179 округу в Харківській області. За неї проголосували 77,55% виборців.

Автор: Соня Волошин
Теги: Юлія Світлична Місцеве самоврядування Місцеві вибори 2020 Новини України Новини політики
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