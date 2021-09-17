Найбільші держпідприємства та фабрики-заводи України почали продавати задешево ще у 1990-х роках. Саме тоді й сформувався основний український олігархат.

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Замість прибутків держактиви часто стають збитковим тягарем самих українців. Політики, приходячи до влади, не поспішають наводити лад на держпідприємствах, а заробляють на них.

В Україні відбудеться приватизація

У червні 2021 року на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Економіка без олігархів" голова Фонду держмайна України Дмитро Сенниченко розповів про майбутнє державних підприємств. Мовиться про те, що у державі найближчим часом відбудеться велика приватизація.

"З часів "Криворіжсталі" це буде вперше", – наголосив Сенниченко.

Довідка. Н айбільший металургійний завод України під назвою "Криворіжсталь" продали у 2005 році. Завод купила закордонна компанія за рекордні 24 мільярди гривень. За аукціоном у прямому ефірі могла спостерігати вся країна.

Сам Володимир Зеленський вважає, що держава має позбутися максимально всього. "Я згоден із позицією європейців і США, що держава не є найкрутішим управлінцем і менеджером", – пояснив президент.

Запланований продаж великих державних підприємств, за підрахунками уряду, дозволить збільшити надходження до бюджету на більш ніж 12 мільярдів гривень.

Україна планувала продати такі великі держпідприємства, як:

Завод "Більшовик" у Києві;

Одеський припортовий завод;

3 теплові електростанції;

6 обленерго у кількох регіонах.

Проте продаж відкладали через пандемію коронавірусу. Згодом велику приватизацію розблокували, хоч наприкінці липня 2021 року РНБО знову призупинила. Обленерго залишаються у держави.

"Схема" виявила ще одне підприємство, на якому, схоже, можуть заробляти у нечесний спосіб. Мовиться про одну з найбільших енергорозподільчих компаній в Україні – "Харківобленерго", контрольний пакет акцій якої належить державі. Менша частка – одному з впливових українських політиків-олігархів – Вадиму Новинському.



Вадим Новинський контролює компанію / Колаж 24 каналу

Компанія нараховує фантастичні платіжки

Згідно з платіжними документами "Харківобленерго", в одному з будинків у харківському провулку Кришталевому мешкає людина, яка, начебто, споживає електроенергію у величезних масштабах. Наприклад, на її рахунку за жовтень 2020 року майже мільйон кіловат-годин.

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Журналісти "Схем" виявили, що за цією адресою будинок, який, за словами сусідів, згорів кілька років тому. На адресу же продовжують надходити рахунки за світло.

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Такий самий розрахунок і за адресою іншого будинку у Харкові. У недобудові, відповідно до платіжних документів, у жовтні 2020 року теж спожили мільйон кіловат-годин електроенергії. Хоч сусіди переконують, що там уже чимало років ніхто не мешкає.

Зауважте! Подібного обсягу електроенергії достатньо, щоб 1 електромобіль об'їхав навколо Землі 167 разів.

Експерти наголошують, що величезні обсяги. Мовиться вже не про побутового, а промислового споживача.

"Це, мабуть, людина відкрила якусь велику пекарню і цілодобово пекла пиріжки. Це отакі от обсяги споживання. Або замість будинку, наприклад, там супермаркет", – жартує директор із досліджень аналітичного центру DiXi Group Роман Ніцович.

Низькі платіжки для підприємств

На початок вересня 2021 року 65% акцій "Харківобленерго" належать державі в особі Фонду держмайна. Майже 25% – кіпрській компанії Smart Holding, кінцевим бенефіціаром якої є позафракційний нардеп Вадим Новинський. Ще 10% належать міноритарним акціонерам.

Колись обленерго постачало електроенергію споживачам та збирало з них гроші. Проте зараз гроші зі споживачів збирають постачальники, найбільшим з яких в області є "Харківенергозбут", де власник теж Новинський.

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Письмові звернення до посадових осіб "Харківобленерго" з вимогою втрутитися у ситуацію, провести перевірку та припинити можливі незаконні дії ігнорують. Саме під час такого розподілу з'ясувалось, що прості харків'яни почали отримувати платіжки з великими сумами за електроенергію, яку вони не споживали. Для окремих великих споживачів плата, навпаки, зменшилась – попри те, що ці підприємства не знизили обсягів споживання електроенергії.

Дорогі трактори, вимикачі та кабелі

Улітку 2021 року "Харківобленерго" придбав на тендері за понад 6 мільйонів гривень 2 трактори з подрібнювальною установкою.

У розпорядженні "Схем" з'явився документ, який свідчить про те, що держпідприємство могло переплатити за трактори. Переможець тендеру – фірма "Спецтехніка+" пропонує таку саму техніку на майже 300 тисяч гривень дешевше. Держпідприємство могло переплатити на 2 тракторах понад пів мільйона.

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Схожа історія відбулась у серпні 2021 року, коли "Харківобленерго" закупив на тендері вакуумні вимикачі. Ціна – майже 70 мільйонів гривень. При цьому, за словами ЗМІ, держпідприємство закупило пристрої у компанії-посередника. З'ясувалось, якщо купувати у виробника, то вимикачі будуть удвічі дешевші від загальної суми договору, яке уклало обленерго.



Трактори та вимикачі підприємства / Колаж 24 каналу

Ще одна закупівля, на яку звернули увагу медіа, також відбулась 2021 року. "Харківобленерго" закупило кабельну продукцію, за допомогою якої передається електроенергія до кінцевого споживача, – на суму понад 250 мільйонів гривень.

Окрім кабельної продукції "Харківобленерго" закуповує паливо, електронне обладнання й інші необхідні для його роботи пристрої. Як показує журналістський аналіз тендерів, там теж трапляються непоодинокі випадки, коли держпідприємство переплатило за продукцію.

У підприємства низький прибуток

Підприємство "Харківобленерго" контролював Фонд держмайна. За рішенням РНБО його має замінити Міненерго.

У квітні 2021 року відбулись збори акціонерів, під час яких оцінювали роботу керівництва держпідприємства. Представник Фонду проголосував за визнання її "задовільною", попри ймовірну переплату під час закупівель та кримінальні справи.

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"Компанія з величезними активами – у трійці в Україні за вартістю активів "Харківобленерго". За показниками або чистим прибутком у трійці гірших", – зауважив директор із ризиків і безпеки Smart Holding Іван Герасимович.

Важливо! У 2020 році прибуток "Харківобленерго" склав лише 5 мільйонів гривень. Для порівняння – у приватної "ДТЕК Одеські електромережі", яка має схожі обсяги розподілу електроенергії, прибуток у 100 разів більший – це понад пів мільярда гривень.

У Фонді держмайна, на запит "Схем" кажуть, що у проблемах компанії винні комунальні підприємства Харкова, які роками не сплачують гроші за поставлену електроенергію.