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      "Світло пам'яті": Личаківський цвинтар у Львові на День усіх святих – містичні фото

      53 Читать новость на русском
      Личаківське кладовище, 1 листопада
      Личаківське кладовище, 1 листопада / facebook.com/strefaml

      "Не помирає той, хто є в пам'яті живих" – під таким гаслом у Львові на Личаківському кладовищі за підтримки Генерального консульства Польщі у Львові 1 листопада відбулася акція "Світло пам'яті".

      День усіх святих 1 листопада відзначають у багатьох католицьких регіонах світу. Важливим свято є й для сусідньої Україні Польщі.

      Нагадаємо: 1 листопада – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

      Цього дня мало не всі поляки купують квіти та спеціальні лампадки. Протягом трьох днів (напередодні, в день свята та день по ньому) на дорогах та на кладовищах люди викладають ці лампадки та запалюють свічки.

      Люди приходять на могили своїх близьких, прибирають їх і моляться за душі померлих. 1 листопада скрізь панує урочистий настрій, кладовища всипані квітами, а надвечір цвинтарі залиті містичним світлом маленьких вогників із лампадок.

      Дивіться фото з групи у фейсбуці Lwowski Klub "Strefa Młodzieży":

       

      Зауважимо, що участь у дійстві на цвинтарях часто беруть не лише католики, але й представники інших конфесій, ба навіть атеїсти. Тож День всіх святих набуває загальнонародного значення.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини Польщі Новини України Новини Львова
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