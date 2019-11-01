"Світло пам'яті": Личаківський цвинтар у Львові на День усіх святих – містичні фото
"Не помирає той, хто є в пам'яті живих" – під таким гаслом у Львові на Личаківському кладовищі за підтримки Генерального консульства Польщі у Львові 1 листопада відбулася акція "Світло пам'яті".
День усіх святих 1 листопада відзначають у багатьох католицьких регіонах світу. Важливим свято є й для сусідньої Україні Польщі.
Нагадаємо: 1 листопада – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
Цього дня мало не всі поляки купують квіти та спеціальні лампадки. Протягом трьох днів (напередодні, в день свята та день по ньому) на дорогах та на кладовищах люди викладають ці лампадки та запалюють свічки.
Люди приходять на могили своїх близьких, прибирають їх і моляться за душі померлих. 1 листопада скрізь панує урочистий настрій, кладовища всипані квітами, а надвечір цвинтарі залиті містичним світлом маленьких вогників із лампадок.
Дивіться фото з групи у фейсбуці Lwowski Klub "Strefa Młodzieży":
Зауважимо, що участь у дійстві на цвинтарях часто беруть не лише католики, але й представники інших конфесій, ба навіть атеїсти. Тож День всіх святих набуває загальнонародного значення.
Вибір редакції
-
Протести через загадкову смерть підлітка в Прилуках: усе що відомо – фото, відеосьогодні , 00:01
-
Головні новини 1 листопада: скандал з Макроном, зарплати депутатів і розведення військ1 листопада , 22:20
-
"Мастер Шеф" 9 сезон 10 випуск: хто з учасників не витримав пекельних випробувань Геловіна1 листопада , 22:12