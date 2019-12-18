У її підпорядкуванні кілька десятків чоловіків. А керувати та тримати під контролем усі процеси дівчині допомагає внутрішня дисципліна, закладена батьком-військовим.

Євгенія прийшла в будівництво не від хорошого життя. У 14 років почала підробляти муляром-штукатуром, пізніше робила ремонти квартир, навчилась виконувати усі оздоблювальні роботи.

"Я закохалася в цю справу. Ти створюєш, ти будуєш. Ти як Творець. Він створив світ, а ти створюєш якісь об'єкти", – розповіла Євгенія Болібрух. У 19 років Євгенія вже організовувала свої будівельні бригади. "Є така проблема в Україні – який би в тебе класний договір не був, тебе переважно кидають, не доплачують, утримують зарплату. Я подумала, що було б добре стати саме забудовником", – сказала стартаперка.

Перший зруб Євгенія звела для себе і зрозуміла, що хоче такі будинки споруджувати й для інших. На один готовий до заселення зруб йде до трьох місяців. Нині за плечима дівчини вже 180 зданих об'єктів.

"В мене не було такої віри в дерев'яні будинки, яка є зараз. Це треба було пережити на практиці. Тому я будувала баню. Коли дізналась, що я вагітна, подумала, що тоді це буде будинок", – пригадала Євгенія.

Свій будинок дівчина звела за три тижні і майже відразу заселилася з родиною. Дім виявився теплим – його спершу опалювали невеличкою металевою пічкою – "буржуйкою". Він не потребував такого оздоблення всередині, як цегляний. "Він завжди пахне деревом. Ти завжди цей запах чуєш, скільки б років зрубові не було б", – зазначила вона.

Нині про банкрутство, поневіряння на заробітках та бідність дівчина згадує з посмішкою.

"Треба шукати плюси, якщо ми будемо шукати недоліки, то ми ніколи нічого не побудуємо... Живу тим, щоб люди залишалися тут, щоб вони будували українське, підтримували українське, ми можемо будувати. І я вірю в Україну", – наголосила Болібрух.