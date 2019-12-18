У її підпорядкуванні кілька десятків чоловіків. А керувати та тримати під контролем усі процеси дівчині допомагає внутрішня дисципліна, закладена батьком-військовим.
Євгенія прийшла в будівництво не від хорошого життя. У 14 років почала підробляти муляром-штукатуром, пізніше робила ремонти квартир, навчилась виконувати усі оздоблювальні роботи.
"Я закохалася в цю справу. Ти створюєш, ти будуєш. Ти як Творець. Він створив світ, а ти створюєш якісь об'єкти", – розповіла Євгенія Болібрух.
У 19 років Євгенія вже організовувала свої будівельні бригади.
"Є така проблема в Україні – який би в тебе класний договір не був, тебе переважно кидають, не доплачують, утримують зарплату. Я подумала, що було б добре стати саме забудовником", – сказала стартаперка.
Перший зруб Євгенія звела для себе і зрозуміла, що хоче такі будинки споруджувати й для інших.
На один готовий до заселення зруб йде до трьох місяців. Нині за плечима дівчини вже 180 зданих об'єктів.
"В мене не було такої віри в дерев'яні будинки, яка є зараз. Це треба було пережити на практиці. Тому я будувала баню. Коли дізналась, що я вагітна, подумала, що тоді це буде будинок", – пригадала Євгенія.
Свій будинок дівчина звела за три тижні і майже відразу заселилася з родиною. Дім виявився теплим – його спершу опалювали невеличкою металевою пічкою – "буржуйкою". Він не потребував такого оздоблення всередині, як цегляний.
"Він завжди пахне деревом. Ти завжди цей запах чуєш, скільки б років зрубові не було б", – зазначила вона.
Нині про банкрутство, поневіряння на заробітках та бідність дівчина згадує з посмішкою.
"Треба шукати плюси, якщо ми будемо шукати недоліки, то ми ніколи нічого не побудуємо... Живу тим, щоб люди залишалися тут, щоб вони будували українське, підтримували українське, ми можемо будувати. І я вірю в Україну", – наголосила Болібрух.
Проект «Світ можливостей» проводиться у період з 01 липня 2019 року по 31 грудня 2019 року. Особа, що бажає стати Учасником Проекту повинна в період проведення Проекту заповнити Форму реєстрації та описати історію власного бізнесу.
Організатором буде на власний розсуд відібрані найкращі історії Учасників та створено сюжет із подальшим його висвітленням на телеканалі «24», радіо «Люкс ФМ» та публікацією на сайті https://24tv.ua/svitmozhlyvostey/. Організатор залишає за собою право відмовити у створенні сюжету та/чи його публікації на кожному етапі Проекту без жодної компенсації Учаснику. Усі права інтелектуальної власності на створений сюжет (аудіовізуальний твір) залишаються за Організатором.
Надаючи інформацію, що зазначена у Формі реєстрації, Особа тим самим надає згоду на обробку персональних даних в межах чинного законодавства України з метою використання Організатором та/або іншими уповноваженими Організатором Проекту особами, на період Проекту.
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