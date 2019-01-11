Світоліна дізналася ім'я суперниці у першому колі Australian Open-2019

Українська тенісистка Еліна Світоліна дізналася суперницю у першому колі турніру категорії "Великого Шолома" Australian Open в Мельбурні.

Стартовий матч, який відбудеться 15 січня, Світоліна проведе проти 26-річної Вікторії Голубич зі Швейцарії, яка потрапила в основну сітку змагань через кваліфікацію і займає 104 місце в світовому рейтингу.

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Варто зазначити, що тенісистки ще жодного разу не зустрічалися між собою в WTA-турі.

Нагадаємо, що своїх суперниць також дізналися інші українки Леся Цуренко, Даяна Ястремська та Катерина Козлова.

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