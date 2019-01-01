Світоліна дізналася суперницю на першому турнірі в сезоні: тенісистки вже зустрічалися

Перша ракетка України Еліна Світоліна дізналася суперницю в другому раунді турніру серії WTA в Брісбені.

Олександра Сасновіч з Білорусі другий рік поспіль зустрінеться з Еліною Світоліною в Брісбені. У минулому році білоруска зазнала поразки від нашої тенісистки в фінальному матчі.

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Білоруська тенісистка в матчі 1/16 фіналу обіграла росіянку Анастасію Потапову (6:4, 7:5). Сасновіч займає 30 місце в рейтингу WTA і є другою ракеткою Білорусі після Аріни Соболенко.

Зазначимо, що поєдинок Світоліної проти Сасновіч відбудеться в середу, 2 січня. Початок – о 13:30.

Нагадаємо, що інша українка Леся Цуренка здобула другу перемогу в новому сезоні. На турнірі в Брісбені Леся обіграла Кімберлі Біррелл.

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