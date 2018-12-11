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      Світоліна другий рік поспіль перемогла на виставковому турнірі у Франції

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      Світоліна перемогла на виставковому турнірі у Франції
      Світоліна перемогла на виставковому турнірі у Франції / Léa Quinio/Sport à Caen

      Українська тенісистка Еліна Світоліна вдруге поспіль стала переможницею виставкового турніру у французькому Кані.

      У фіналі Світоліна за 1 годину і 49 хвилин обіграла тридцяту ракетку світу білоруську Олександру Сасновіч – 3:6, 6:3, 6:4. За час, проведений на корті, Світоліна і Сасновіч виконали по 6 ейсів і двічі помилилися при введенні м'яча в гру.

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      Світоліна і Сасновіч зустрічалися в офіційному турі один раз: на початку сезону-2018 у фіналі турніру WTA в Брісбені, де виграла українка.

      Нагадаємо, в грудні 2017-го Світоліна в дебютному розіграші турніру в Кані обіграла у фіналі француженку Одрі Альбі (WTA 371).

      Еліна Світоліна – Олександра Сасновіч 2:1 (3:6, 6:3, 6:4)

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      Теги: Спорт Еліна Світоліна Теніс
      Джерело: 24 Канал
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