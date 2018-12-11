Світоліна другий рік поспіль перемогла на виставковому турнірі у Франції

Українська тенісистка Еліна Світоліна вдруге поспіль стала переможницею виставкового турніру у французькому Кані.

У фіналі Світоліна за 1 годину і 49 хвилин обіграла тридцяту ракетку світу білоруську Олександру Сасновіч – 3:6, 6:3, 6:4. За час, проведений на корті, Світоліна і Сасновіч виконали по 6 ейсів і двічі помилилися при введенні м'яча в гру.

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I am so happy to win here for the second year in a row!



Thanks @OpenCaen for such a great tournament and organisation!



And many thanks to my #FamEli for all the kind words! pic.twitter.com/sRhO8zb4zo — Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) 10 грудня 2018 р.

Світоліна і Сасновіч зустрічалися в офіційному турі один раз: на початку сезону-2018 у фіналі турніру WTA в Брісбені, де виграла українка.

Нагадаємо, в грудні 2017-го Світоліна в дебютному розіграші турніру в Кані обіграла у фіналі француженку Одрі Альбі (WTA 371).

Еліна Світоліна – Олександра Сасновіч 2:1 (3:6, 6:3, 6:4)

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