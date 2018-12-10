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      Світоліна другий рік поспіль пробилась до фіналу виставкового турніру у Франції

      80 Читать новость на русском
      Еліна Світоліна
      Еліна Світоліна

      Четверта ракетка світу Еліна Світоліна другий рік поспіль пробилась до фіналу виставкового турніру у Франції.

      Світоліна перемогла спортсменку з Франції Манон Леонар, яка в рейтингу WTA займає 1205-е місце. Матч тривав майже півтори години і завершився з рахунком 6:3, 6:4 на користь Світоліної.

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      У фіналі Світоліна зустрінеться з переможницею поєдинку Олександра Саснович – Еліца Костова.

      Зазначимо, що свої виступи в WTA-турі 2019 року Еліна Світоліна розпочне в австралійському Брісбені, де взяла титул цього сезону (у фіналі проти Саснович).

      Нагадаємо, що цей матч став першим для українки після тріумфу на Підсумковому турнірі в Сінгапурі.

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      Теги: Спорт Еліна Світоліна Теніс
      Джерело: 24 Канал
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