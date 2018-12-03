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      Світоліна енергійно готується до нового сезону: фото

      186 Читать новость на русском
      Еліна Світоліна
      Еліна Світоліна / instagram.com/elisvitolina

      Четверта ракетка світу українка Еліна Світоліна показала, як готується до нового сезону.

      Еліна опублікувала декілька фотографій у своєму Instagram.

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      Monday : beast mode ️ #withalittlehelp

      Допис, поширений Elina Svitolina (@elisvitolina)

       

       

      Як відомо, 9-12 грудня Світоліна візьме участь у виставковому турнірі у французькому Кане.

      Нагадаємо, що четверта ракетка світу Еліна Світоліна зізналася, що витрачає значні кошти на свою команду.

      Теги: Спорт
      Джерело: 24 Канал
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