Світоліна енергійно готується до нового сезону: фото

Четверта ракетка світу українка Еліна Світоліна показала, як готується до нового сезону.

Еліна опублікувала декілька фотографій у своєму Instagram.

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Як відомо, 9-12 грудня Світоліна візьме участь у виставковому турнірі у французькому Кане.

Нагадаємо, що четверта ракетка світу Еліна Світоліна зізналася, що витрачає значні кошти на свою команду.