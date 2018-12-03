Світоліна енергійно готується до нового сезону: фото
Четверта ракетка світу українка Еліна Світоліна показала, як готується до нового сезону.
Еліна опублікувала декілька фотографій у своєму Instagram.
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Як відомо, 9-12 грудня Світоліна візьме участь у виставковому турнірі у французькому Кане.
Нагадаємо, що четверта ракетка світу Еліна Світоліна зізналася, що витрачає значні кошти на свою команду.
Джерело: 24 Канал
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