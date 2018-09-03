Світоліна ганебно поступилася на US Open

У матчі четвертого кола US Open українська тенісистка Еліна Світоліна не зуміла пройти суперницю з Латвії Анастасію Севастову. Для визначення переможниці тенісисткам знадобилися всі три сети.

Розпочала Світоліна вкрай невдало, одразу ж віддавши гейм на своїй подачі. Це дозволило Севастовій повести у рахунку 2:0. Латвійка цю перевагу втримала до кінця сету, в дев'ятому геймі ще раз вигравши подачу Світоліної.

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Виправляти ситуацію українка розпочала вже у другому сеті. Цього разу вона виграла подачу суперниці на старті. Загалом за весь сет Севастова перемогла лише в одному геймі.

Цілком провалилася Світоліна у третьому сеті, який виграла Севастова 0:6. Саме вона і проходить у чвертьфінал US Open.

Еліна Світоліна - Анастасія Севастова 1:2 (3:6, 6:1, 0:6)