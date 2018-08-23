Світоліна готується до US Open-2018 разом зі скандальною росіянкою: відео

Перша ракетка України Еліна Світоліна напередодні старту останнього в цьому році турніру серії Великого шолома US Open провела відкрите тренування з колишньою першою ракеткою світу росіянкою Марією Шараповою.

Дівчата грали у високому темпі, провівши безліч розіграшів на повній швидкості. Після практики Марія та Еліна вирушили до присутніх на стадіоні глядачів для роздачі автографів і фотозйомки.

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Зазначимо, що спортсменки вже не вперше проводять спільне тренування. Перед Rogers Cup Шарапова та Світоліна поспарингували в Монреалі.

Нагадаємо, що матчі основної сітки US Open стартують 27 серпня. Еліна Світоліна на турнірі посіяна під 7-м номером.

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