Світоліна і Костюк можуть зійтись у двобої на кортах Australian Open
У разі перемоги у наступному поєдинку перша ракетка України Еліна Світоліна свій наступний матч на Australian Open може провести проти наймолодшої представниці України на цьому турнірі Марти Костюк.
У першому поєдинку дебютантка дорослого Australian Open 15-річна Марта Костюк сенсаційно розгромила 27-му ракетку світу китаянку Пен Шуай.
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17 січня юна українка зустрінеться з австралійкою Олівією Роговською.
Що ж до найкращої тенісистки в історії українського тенісу Еліни Світоліної, то в цей же день вона зіграє проти чешки Катержини Сінякової.
Якщо кожна з українок здобуде перемогу, то в наступному раунді турніру вони зійдуться між собою і цей поєдинок на полях Australian Open відбудеться вже 19 січня.
4-та ракетка світу Еліна Світоліна впевнено стартувала на Australian Open з перемоги над сербкою Іваною Йоровіч.