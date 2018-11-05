Світоліна і надалі четверта ракетка світу, Козлова вернулася в топ-100: оновлений рейтинг WTA

На сайті WTA опубліковано оновлений рейтинг найкращих тенісисток планети. У ньому відбулися чималі зміни.

Топ-10 світового рейтингу залишається без змін – Сімона Халеп з Румунії і надалі перша ракетка світу, у той час як українка Еліна Світоліна – на четвертій позиції.

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Зате відбулися зміни у топ-100 для України. Так, Катерина Козлова, яка зіграла у фіналі турніру в Торонто, піднялася одразу на 5 позицій і увійшла в сотню кращих тенісисток планети. Тепер вона на 99-ій позиції.

Вище неї з українок ще дві тенісистки (окрім вже згаданої Світоліної). Це Леся Цуренко (27-е місце) та Даяна Ястремська (60-е місце).

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Варто відзначити, що Ангеліна Калініна опустилася на одну позицію (110-а), Марта Костюк на одну позицію піднялася (118-а), Катерина Бондаренко залишилася без змін (132-а).

Найбільше серед українок піднялася Дарія Лопатецька. Завдяки виходу у чвертьфінал турніру в Торонто 15-літня тенісистка піднялася на 58 позицій вверх і тепер на 465-ій позицій. Вона стала тринадцятою українкою, яка потрапила в топ-500.