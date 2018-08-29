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Світоліна на US Open перемогла свою кривдницю з Wimbledon

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Світоліна – Марія результат матчу US Open
Світоліна – Марія результат матчу US Open

У другому колі US Open українка Еліна Світоліна зустрічалася з німкенею Тетьяною Марією. Ці тенісистки нещодавно грали між собою – у першому колі Wimbledon, коли несподівану перемогу здобула суперниця українки.

Однак цього разу Світоліна взяла реванш. На два сети вона витратила лише одну годину та 10 хвилин. При цьому сам матч відбувався за спеки – градусник показував понад 40 градусів за Цельсієм.

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Перший сет розпочався з того, що тенісистки програли свої подачі. Однак якщо Світоліна віддала лише одну свою, то Марія – дві. У сьомому геймі Світоліна ще раз виграла подачу суперниці, і у восьмому оформила перемогу у сеті 6:2.

Другий сет теж розпочався з того, що Світоліна виграла подачу суперниці. Однак цього разу українка не віддала свою. За такої переваги у два очки тенісистки дійшли до дев’ятого гейму, де з третьої спроби Світоліна таки здійснила матч-пойнт.

Еліна Світоліна – Тетьяна Марія 2:0 (6:2, 6:3)

У третьому колі US Open українка зустрінеться з переможницею пари К’ян Ван – Іріна Бегу.

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Теги: Еліна Світоліна Теніс Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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