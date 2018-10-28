Світоліна, Медвєдєв чи Долгополов? Хто найкращий(а) тенісист(ка) в історії України

У неділю, 28 жовтня, українка Еліна Світоліна виграла Підсумковий турнір WTA, куди запрошують виступати кращих вісім тенісисток за підсумками сезону. Вона виграла усі п’ять матчів і завоювала омріяний трофей.

Завдяки цій перемозі Світоліна підніметься на четверту сходинку у рейтингу WTA. Найкращий її результат був третє місце. При цьому що українка жодного разу не догодила навіть до фіналу турнірів Grand Slam. Найкращий її результат – це чвертьфінали Australian Open (2018) та двічі Roland Garros (2015 та 2017 роки). Хоча були турніри, де вона вилітала вже у першому раунді.

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На противагу їй, Андрій Медведєв провів у професійному тенісі 10 років – з 1991 по 2001 рік. За цей час він виграв 11 титулів у одиночному розряді, був четвертою ракеткою світу, виходив до фіналу Roland Garros (він також здобув перемогу у цьому турнірі серед юнаків в 1991 році).

Катерина Бондаренко теж не вигравала турніри Grand Slam на дорослому рівні в одиночному розряді. Однак вона у 2004 році стала чемпіонкою Wimbledon серед юніорок, перемігши в фіналі сербку Ану Іванович. 25 січня 2008 року сестри Альона і Катерина Бондаренко виграли Australian Open в парному розряді, обігравши у фіналі дует білоруски Вікторії Азаренко та представниці Ізраїлю Шахар Пеєр. У 2012 році Катерина на деякий час покинула теніс через вагітність. Народивши дочку, вона повернулася у 2014 року. 2017 року вона виграла турнір у Ташкенті – перша мама, що зуміла виграти турнір WTA після Кім Клістерс.

Найвища позиція у рейтингу ATP у Сергія Стаховського – 31 місце. У його доробку лише чотири титули ATP Tour. Зате він 21 лютого 2014 року, після кривавих подій в Києві, Стаховський заявив, що більше ніколи не буде спілкуватися з російськими ЗМІ через їхню брехню про події на Майдані. Цієї позиції він притримувався і надалі. У серпні 2014 року, повертаючись із США, привіз вісім бронежилетів, балаклави та іншу амуніцію для бійців із зони АТО. Митники певний час намагалися його не пропустити. Після того виставив на аукціон ракетку з персональним автографом й 5 наборів струн для ракетки й обмотку для ручки – гроші мають піти на підтримку української армії. Регулярно допомагає волонтерській організації "Повернись живим".

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Олександр Долгополов має лише два титули. Однак січні 2012 досяг 13 рядка в рейтингу ATP. Все завдяки чвертьфіналу на Australian Open у 2011 році.

Леся Цуренко – володарка шести титулів ITF у одиночному розряді. Вона зараз друга ракетка України. У 2018 році дійшла до чвертьфіналу US Open. Тож цьогоріч вона займала 26-у позицію (зараз вже 27-а).

Також варто нагадати, що в Україні є ще 18-річна Даяна Ястремська (60-а позиція), 24-річна Катерина Козлова (106-а), 21-літня Анлегіна Калініна (108-а) та 16-літня Марта Костюк (121-а).

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