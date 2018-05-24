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АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД САНКЦІЇ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Світоліна може стати першою ракеткою світу після Roland Garros

433 Читать новость на русском
Еліна Світоліна
Еліна Світоліна

Українська тенісистка Еліна Світоліна, у випадку успішного виступу на Roland Garros, зможе стати першою ракеткою світу.

Однак для цього їй треба виграти турнір.

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Окрім того, є ще дві обов’язкові умови, щоб українка очолила світовий рейтинг WTA. Перший з них те, щоб теперішня лідерка – румунка Сімона Халеп – не дійшла до фіналу Roland Garros, у другий номер світового рейтингу – Каролін Возняцкі вилетіла ще до півфіналу.

Варто додати, що окрім Світоліної, загалом ще п’ять тенісисток претендують на звання першої ракетки світу після закінчення Roland Garros. Це вже згадані Халеп та Возняцкі, а також Габріне Мугуруса, Каролін Гарсія та Кароліна Пліскова.

До слова, дві українські тенісистки – Марта Костюк та Ангеліна Калініна не зуміли пройти кваліфікацію Roland Garros

Теги: Новини спорту Теніс Еліна Світоліна
Джерело: 24 Канал
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