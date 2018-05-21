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Світоліна на 4 місці в рейтингу WTA, падіння Цуренко та Костюк, підйом Бондаренко та Калініної

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Еліна Світоліна перемогла на турнірі у Римі
Еліна Світоліна перемогла на турнірі у Римі / Фото із соцмереж

В оновленому рейтингу WTA відбулися зміни щодо українських тенісисток. Однак перша ракетка України Еліна Світоліна зуміла зберегти свої позиції.

Найкраща з українок Еліна Світоліна завдяки перемозі на турнірі у Римі (вона захистила титул переможниці), залишилася на четвертому місці. 

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У той же час Леся Цуренко втратила одразу три позиції. Тепер вона на 40-у місці. Катерина Козлова і надалі 66-а, не змінивши за тиждень рядок у рейтингу.

Натомість піднялися Катерина Бондаренко та Ангеліна Калініна. Перша – на два місця (79-а у рейтингу), друга – одразу на вісім позицій вверх, ставши 127-ою.

Натомість впала Марта Костюк – зі 130 на 142 позицію.

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Щодо решти українок – Даяна Ястремська 146-а (+2), Катаріна Завадська 220-а (+9), Ольга Янчак 240-а, Ганна Позніхіренко 260-а (+7).

Варто відзначити, що найбільший ривок вверх серед українок зробила 21-річна Маріанна Закарлюк – одразу +25 позиції, піднявшись на 540 позицію. Натомість Єлизавета Янчук втратила 196 позицій і випала з першої топ-1000. Тепер вона лише 1051-а.

Теги: Теніс Еліна Світоліна Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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