Еліна Світоліна назвала найбільш пам'ятний матч у своїй кар'єрі

Четверта ракетка світу Еліна Світоліна згадала найемоційніші моменти своєї блискучої кар'єри.

У інтерв'ю на Youtube-каналі Еліна Світоліна назвала свій найбільш пам'ятний матч у кар'єрі.

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Напевно, це поєдинок проти Серени Вільямс на Олімпійських іграх-2016. Це були неймовірні емоції, які я пережила, вони переповнювали після матчу. Правда, матчі в Сінгапурі теж були всі дуже важкі і все, так би мовити, з золота,

– сказала українська тенісистка.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна виграла Підсумковий турнір WTA, перемігши у фіналі представницю США Слоан Стівенс. Після цієї перемоги українка піднялася на 4 місце в рейтингу WTA.

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