Світоліна опуститься у рейтингу WTA після поразки на турнірі в Австралії
Українська тенісистка Еліна Світоліна не найкраще розпочала 2019 рік. У першому ж офіційному матчі вона поступилася білоруській спортсменці Олександрі Саснович.
В 1/8 фіналу у Брісбені Світоліна поступилася 1:2 (4:6, 6:0, 3:6). Таким чином Саснович взяла реванш за поразку у фіналі цього ж турніру у 2018 році, який виграла українка.
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Зважаючи, що Світоліна не змогла захистити свій титул, вона втратить 410 очок. І через це опуститься аж на шосте місце у рейтингу WTA. Поки ж українка на четвертій позиції.
Джерело: 24 Канал
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