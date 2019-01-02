Світоліна опуститься у рейтингу WTA після поразки на турнірі в Австралії

Українська тенісистка Еліна Світоліна не найкраще розпочала 2019 рік. У першому ж офіційному матчі вона поступилася білоруській спортсменці Олександрі Саснович.

В 1/8 фіналу у Брісбені Світоліна поступилася 1:2 (4:6, 6:0, 3:6). Таким чином Саснович взяла реванш за поразку у фіналі цього ж турніру у 2018 році, який виграла українка.

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Зважаючи, що Світоліна не змогла захистити свій титул, вона втратить 410 очок. І через це опуститься аж на шосте місце у рейтингу WTA. Поки ж українка на четвертій позиції.