Світоліна отримала незручну суперницю у другому колі US Open-2018
Перша ракетка України Еліна Світоліна дізналася ім'я суперниці по другому колу на US Open-2018.
Еліна Світоліна і Татьяна Марія знову зіграють на турнірі Великого Шолому, але на відміну від Wimbledon, матч на US Open пройде в другому раунді.
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Загалом це буде вже п'ятий матч між українкою та німкенею. З попередніх чотирьох поєдинків Марія виграла три, але дві перемоги датуються далеким 2012 роком.
Зазначимо, що матч Світоліна – Марія відбудеться в середу, 29 серпня. Орієнтовний початок – о 18:00 за київським часом.
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Джерело: 24 Канал
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