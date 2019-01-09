13:38
9 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      АВАРІЯ СУДНА З УКРАЇНЦЯМИ БІЛЯ ТУРЕЧЧИНИ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Бик і Патріарх. Що у Маші в голові
      Вєсті Кремля
      21:10, 8 січня
      Вєсті.UA. Жир: Як у Федерації злякалися ХВедерації. Мода на ТВ-мордобої
      Вєсті.UA
      19:50, 8 січня
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня 2018
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      АВАРІЯ СУДНА З УКРАЇНЦЯМИ БІЛЯ ТУРЕЧЧИНИ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС

      Світоліна перед стартом Australian Open-2019 потренувалася з чинною чемпіонкою турніру

      66 Читать новость на русском
      Еліна Світоліна
      Еліна Світоліна

      Перша ракетка України та шоста ракетка світу Еліна Світоліна провела спільне тренування з третім номером світового рейтингу та чинною чемпіонкою Australian Open Кароліною Возняцкі.

      Тенісистки працювали зі своїми тренерами Ендрю Беттлсом і Петром Возняцкі відповідно, а також спарингували між собою.

      Читайте також: Костюк та Стаховський вдало стартували у кваліфікації Australian Open-2019


      Еліна Світоліна разом з тренером Ендрю Беттлсом

       

      Дівчата грали на арені "Маргарет Корт", одного з головних майданчиків Australian Open. Вже 10 січня відбудеться жеребкування змагань в основній сітці.

      Кваліфікаційні змагання турніру Великого шолому стартували 8 січня, а ігри основної сітки розпочнуться 14 січня. Свій шлях у відборі продовжують українки Ангеліна Калініна і Марта Костюк, а Катаріна Завацька покинула кваліфікацію.

      Нагадаємо, в основну частину турніру заявилися чотири українські тенісистки: Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Даяна Ястремська та Катерина Козлова.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Теніс Еліна Світоліна
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Zara: історія успіху світового бренду
      сьогодні , 13:01 Zara: історія успіху світового бренду
      Марія Ягодка 1063
      Плани Путіна щодо Білорусі: імперіалістичний потенціал карлика лізе на волю
      сьогодні , 12:00 Плани Путіна щодо Білорусі: імперіалістичний потенціал карлика лізе на волю
      Артем Овдієнко 1770
      Олігарх з комплексом меншовартості: 20 років політичних сальто Порошенка
      сьогодні , 11:00 Олігарх з комплексом меншовартості: 20 років політичних сальто Порошенка
      Сергій Лещенко 682
      Кумівство, безкарність та корупція: як Порошенко став не президентом, а черговим королем
      сьогодні , 09:02 Кумівство, безкарність та корупція: як Порошенко став не президентом, а черговим королем
      Дмитро Гнап 3434
      Каникулы в "ЛНР": одно и тоже каждый год плюс "поездки по телевизору"
      сьогодні , 08:40 Каникулы в "ЛНР": одно и тоже каждый год плюс "поездки по телевизору"
      Ольга Черненко 813
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня 2018 , 06:44
      "Динамо" обіграло збірну світу. ВІДЕО
       10 вересня 2011 , 21:56
      Ілля Марченко покидає турнір у Мемфісі вже після стартового матчу
       20 лютого 2013 , 11:16
      Розгроми у Лондоні, дубль Озіла, апокаліпсис Ремзі. Результати 8 туру АПЛ. ВІДЕО
       19 жовтня 2013 , 19:14
      Ярмоленком цікавиться ще один англійський гранд
       17 червня 2014 , 15:34
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук