Світоліна перед стартом Australian Open-2019 потренувалася з чинною чемпіонкою турніру

Перша ракетка України та шоста ракетка світу Еліна Світоліна провела спільне тренування з третім номером світового рейтингу та чинною чемпіонкою Australian Open Кароліною Возняцкі.

Тенісистки працювали зі своїми тренерами Ендрю Беттлсом і Петром Возняцкі відповідно, а також спарингували між собою.

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Еліна Світоліна разом з тренером Ендрю Беттлсом

Дівчата грали на арені "Маргарет Корт", одного з головних майданчиків Australian Open. Вже 10 січня відбудеться жеребкування змагань в основній сітці.

Кваліфікаційні змагання турніру Великого шолому стартували 8 січня, а ігри основної сітки розпочнуться 14 січня. Свій шлях у відборі продовжують українки Ангеліна Калініна і Марта Костюк, а Катаріна Завацька покинула кваліфікацію.

Нагадаємо, в основну частину турніру заявилися чотири українські тенісистки: Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Даяна Ястремська та Катерина Козлова.

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